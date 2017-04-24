«Йемену нужна гуманитарная помощь, а не оружие»
В настоящий момент ООН получила только 15% от необходимой суммы для проведения гуманитарной операции в Йемене
Женева, Швейцария, 24 апреля 2017, 18:14 — REGNUM Гуманитарное агентство Oxfam призвало международную общественность активизировать гуманитарную операцию в Йемене, вместо осуществления поставок вооружений в охваченную кризисом страну, 24 апреля сообщает Reuters.
Призыв благотворительной организации Oxfam вышел накануне конференции ООН в Женеве. «Многие районы Йемена находятся на грани голода. Причина подобной ситуации является политической», — говорится в заявлении Oxfam.
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«Система здравоохранения находится на грани краха. Медицинские службы находятся под огнем», — заявил координатор по чрезвычайным ситуациям и глава миссии организации «Врачи без границ» в Йемене Александр Вентура.
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Представители Oxfam подчеркнули, что правительства западных государств «продолжают продавать сторонам конфликта оружие и военную технику на миллиарды долларов».
Напомним, в настоящий момент ООН получила только 15% от необходимой суммы для проведения гуманитарной операции в Йемене в 2017 году. Всего необходимо около $ 2 млрд 100 млн.
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