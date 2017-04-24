Главы МИД Грузии и Эстонии обсудили действия России

Тбилиси, , 18:01 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 24 апреля встретился с главой МИД Эстонии Свеном Миксером, который находится с визитом в Тбилиси. По информации грузинского внешнеполитического ведомства, на встрече министры обсудили действия России в отношении «оккупированных регионов Грузии» — Абхазии и Южной Осетии и расценили их как шаги к «аннексии».

Михаил Джанелидзе отметил, что Эстония всегда твердо поддерживала суверенитет и территориальную целостность Грузии и неоднократно доказывала эту поддержку на международной арене.

«Эстония действительно неоднократно доказывала очень стойкую приверженность и поддержку Грузии в этом направлении», — заявил Джанелидзе. По его словам, Эстония также активно поддерживала и поддерживает Грузию на пути европейской интеграции. А так как с 1 июля Эстония станет председателем Совета Евросоюза, на встрече обсуждались и вопросы активизации сотрудничества в процессе евроинтеграции Грузии.

«Мы рады, что в период председательства Эстонии в Совете Евросоюза одним из приоритетных направлений будет сотрудничество между ЕС и странами Восточного партнерства. Именно в период председательства Эстонии пройдет пятый саммит Восточного партнерства. Мы обсудили вопросы по подготовке к саммиту», — заявил глава МИД Грузии на пресс-конференции после встречи с эстонским коллегой.