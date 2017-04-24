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Джуканович: «Независимость Черногории не имеет значения без членства НАТО»

Политика

Парламент Черногории 28 апреля рассмотрит проект закона о вступлении страны в Североатлантический альянс

Подгорица, 24 апреля 2017, 17:59 — REGNUM  Ожидаемое решение парламента Черногории о подтверждении присоединения страны к НАТО будет иметь «величайшее историческое значение» для республики. Об этом заявил экс-премьер Черногории, лидер правящей коалиции во главе с Демократической партией социалистов Мило Джуканович.

«Это решение, которое должно быть принято 28 апреля в Цетине, будет осуществляться в соответствии с Конституцией и законам Черногории, и никто не может оспорить его», — сказал Джуканович 24 апреля в эфире телеканала TV Prva.

«Я убеждён, что восстановление независимости в 2006 году не имеет большого значения, если мы не добьёмся членства в НАТО. Лучшим доказательством этого являются соседние страны, которые не в состоянии определить свой стратегический курс развития», — добавил экс-премьер.

Джуканович в очередной раз заявил, что принятие решения о вступлении в Североатлантический альянс парламентом страны не противоречит Конституции Черногории. Оппозиция же, выступающая против членства в НАТО и за решение данного вопроса на общенациональном референдуме, по его словам, «неумело камуфлирует свою антиевропейскую позицию».

«Они следуют не европейской, а русской системе ценностей. У меня нет предубеждения по отношению к России, даже наоборот, но у меня не вызывает колебаний вопрос о том, какая из моделей более успешна», — отметил Джуканович.

Напомним, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, после чего стране был предоставлен статус наблюдателя на заседаниях альянса. После ратификации протокола всеми 28 государствами НАТО республика сможет получить полноправное членство в военном блоке.

В середине апреля протокол ратифицировал Сенат США, затем документ подписал президент Дональд Трамп. На сегодняшний день документ осталось ратифицировать Испании и Нидерландам. В последней, как ожидается, по данному вопросу может быть проведён референдум.

В самой Черногории перспектива вступления в НАТО привела к серьёзному расколу в обществе, вызвав массовые акции протеста. При этом в парламенте страны нет единства мнений о том, как именно следует утверждать окончательный документ о присоединении к военному блоку. Правящая коалиция рассчитывает одобрить протокол простым голосованием, тогда как другие политические силы настаивают на проведении в стране референдума по данному вопросу.

На 28 апреля назначено заседание Скупщины Черногории, на котором будет рассмотрен законопроект о вступлении республики в Североатлантический альянс, внесённый на голосование правительством с предложением принять документ по ускоренной процедуре.

Ранее министры обороны и иностранных дел Черногории Предраг Бошковичи Срджан Дарматович заявили о намерении участвовать в очередном саммите НАТО в мае уже в качестве полноправных членов альянса.

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Вступление Черногории в НАТО
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