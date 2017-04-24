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В Ярославской области будут поднимать явку на выборах губернатора

Политика

Довыборы в Тутаеве Ярославской области прошли с низкой явкой. Эксперты считают, что тенденция продолжит свое развитие на протяжении всего избирательного цикла 2017 года, что противоречит задачам власти

Избирательная комиссия ярославской области
Избирательная комиссия ярославской области

Ярославль, 24 апреля 2017, 17:28 — REGNUM  23 апреля в Тутаеве Ярославской области прошли дополнительные выборы депутатов муниципального совета. Результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Ярославской области.

Голосование проводилось в избирательных округах №12 и №17. В 12-ом округе явка составила чуть более 15% избирателей, в 17-ом — 14%. В обоих округах победили кандидаты «Единой России» — директор «Центра культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» Артем Павлов и директор школы №7 имени адмирала Федора Ушакова Елена Сапегина. На втором месте в обоих округах — представители КПРФ, на третьем месте — выдвиженцы ЛДПР.

Столь низкая явка в Тутаеве не вызвала удивления у регионального экспертов.

«Явка в этот раз чуть выше, чем на предыдущих довыборах в Тутаеве в 2015 году. Тогда она составила 10%. По ходу дня голосования она уже была выше, в середине дня людей было не менее 6%. Сама избирательная кампания была неактивная. Какой-то широкой агитации не было. Кто из кандидатов сколько людей привел, тот столько голосов и получил. Тутаев — это выжженный округ после кампании по выборам главы района в 2012 году, когда производилась массовая скупка. Такие кампании убивают электоральную активность, и начинают работать только мобилизационные сети кандидатов», — считает координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» по Ярославской области, член Общественного совета Избирательной комиссии региона Антон Шейнин.

В июле в Ярославской области пройдут еще одни довыборы — жители части Ленинского района Ярославля выберут депутата Ярославской областной думы, а в сентябре, в единый день голосования жителей региона ждут масштабные избирательные кампании, в том числе выборы губернатора и депутатов ярославского муниципалитета. Эксперты не строят иллюзий по поводу явки на грядущие выборы.

«Я думаю явка на июльские довыборы в областную думу составит 10−12% и будет коррелировать с явкой на довыборы в муниципалитет Ярославля в 2015 году. Это середина лета, горожанам будет не до выборов. Да и вся кампания будет вторичной по отношению к сентябрьским выборам. Явка будет, по большому счету, определяться работой агитационно-полевых сетей кандидатов. Если на округе будет двое лидеров — явка будет выше, если один фаворит — соответственно ниже. Что касается явки в единый день голосования — я думаю, она не поднимется выше 30−35%. При этом многое зависит от конкурентности на выборах именно в городской муниципалитет. В округах с высокой конкурентностью явка, как мне кажется, поднимется до 40%. На губернаторских выборах конкуренции не будет, поэтому поднимать явку будет именно борьба за кресло городских депутатов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM политический консультант Алексей Власов.

Такого же мнения придерживается и Антон Шейнин. При этом он отмечает, что в единый день голосования, в связи с выборами губернатора явка будет подниматься административными методами.

«Тенденция к снижению явки прослеживается. Если сравнивать все выборы, то она падает из года в год. Это связано и с социально-экономической ситуацией в регионе, и с отсутствием конкуренции. Губернатору не интересно и не полезно побеждать при низкой явке, поэтому на сентябрьских выборах будет использоваться административный фактор повышения явки. Причем, и кнутом, и пряником — от стимуляции активности избирателей различными конкурсами, до жесткого указа идти на выборы. Я думаю, на единый день голосования явку будут выводить на уровень 40−50%», — уверен Антон Шейнин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Ярославскую область ждет 14 избирательных кампаний: пройдут выборы губернатора Ярославской области, главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, главы Даниловского поселения Даниловского района, главы Петровского поселения Ростовского района, главы Чебаковского поселения Тутаевского района, а также выборы депутатов муниципалитета Ярославля, муниципального совета Ростова, муниципального совета Петровского поселения Ростовского района, муниципального совета Углича, муниципального совета Константиновского и Чебаковского поселения Тутаевского муниципального района.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2017 году Ярославскую область ждут 14 выборных кампаний

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Выборы губернатора Ярославской области-2017
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