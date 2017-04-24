В Ярославской области будут поднимать явку на выборах губернатора

Ярославль, , 17:28 — REGNUM 23 апреля в Тутаеве Ярославской области прошли дополнительные выборы депутатов муниципального совета. Результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Ярославской области.

Голосование проводилось в избирательных округах №12 и №17. В 12-ом округе явка составила чуть более 15% избирателей, в 17-ом — 14%. В обоих округах победили кандидаты «Единой России» — директор «Центра культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» Артем Павлов и директор школы №7 имени адмирала Федора Ушакова Елена Сапегина. На втором месте в обоих округах — представители КПРФ, на третьем месте — выдвиженцы ЛДПР.

Столь низкая явка в Тутаеве не вызвала удивления у регионального экспертов.

«Явка в этот раз чуть выше, чем на предыдущих довыборах в Тутаеве в 2015 году. Тогда она составила 10%. По ходу дня голосования она уже была выше, в середине дня людей было не менее 6%. Сама избирательная кампания была неактивная. Какой-то широкой агитации не было. Кто из кандидатов сколько людей привел, тот столько голосов и получил. Тутаев — это выжженный округ после кампании по выборам главы района в 2012 году, когда производилась массовая скупка. Такие кампании убивают электоральную активность, и начинают работать только мобилизационные сети кандидатов», — считает координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» по Ярославской области, член Общественного совета Избирательной комиссии региона Антон Шейнин.

В июле в Ярославской области пройдут еще одни довыборы — жители части Ленинского района Ярославля выберут депутата Ярославской областной думы, а в сентябре, в единый день голосования жителей региона ждут масштабные избирательные кампании, в том числе выборы губернатора и депутатов ярославского муниципалитета. Эксперты не строят иллюзий по поводу явки на грядущие выборы.

«Я думаю явка на июльские довыборы в областную думу составит 10−12% и будет коррелировать с явкой на довыборы в муниципалитет Ярославля в 2015 году. Это середина лета, горожанам будет не до выборов. Да и вся кампания будет вторичной по отношению к сентябрьским выборам. Явка будет, по большому счету, определяться работой агитационно-полевых сетей кандидатов. Если на округе будет двое лидеров — явка будет выше, если один фаворит — соответственно ниже. Что касается явки в единый день голосования — я думаю, она не поднимется выше 30−35%. При этом многое зависит от конкурентности на выборах именно в городской муниципалитет. В округах с высокой конкурентностью явка, как мне кажется, поднимется до 40%. На губернаторских выборах конкуренции не будет, поэтому поднимать явку будет именно борьба за кресло городских депутатов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM политический консультант Алексей Власов.

Такого же мнения придерживается и Антон Шейнин. При этом он отмечает, что в единый день голосования, в связи с выборами губернатора явка будет подниматься административными методами.

«Тенденция к снижению явки прослеживается. Если сравнивать все выборы, то она падает из года в год. Это связано и с социально-экономической ситуацией в регионе, и с отсутствием конкуренции. Губернатору не интересно и не полезно побеждать при низкой явке, поэтому на сентябрьских выборах будет использоваться административный фактор повышения явки. Причем, и кнутом, и пряником — от стимуляции активности избирателей различными конкурсами, до жесткого указа идти на выборы. Я думаю, на единый день голосования явку будут выводить на уровень 40−50%», — уверен Антон Шейнин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Ярославскую область ждет 14 избирательных кампаний: пройдут выборы губернатора Ярославской области, главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, главы Даниловского поселения Даниловского района, главы Петровского поселения Ростовского района, главы Чебаковского поселения Тутаевского района, а также выборы депутатов муниципалитета Ярославля, муниципального совета Ростова, муниципального совета Петровского поселения Ростовского района, муниципального совета Углича, муниципального совета Константиновского и Чебаковского поселения Тутаевского муниципального района.

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