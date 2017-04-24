Понедельник, 24 Апреля 2017 года
18:28:16 МСК

«Президент РФ выступает за взвешенный подход к ограничениям в Рунете»

Политика

Нельзя требовать от Роскомнадзора бежать галопом, уверен эксперт

Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 24 апреля 2017, 17:24 — REGNUM  Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала сомнения по поводу эффективности работы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по противодействию распространению через интернет наркотиков, а также по пресечению деятельности групп, склоняющих к суициду детей и подростков. «Вы — орган исполнительный власти… Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?» — поинтересовалась Матвиенко у руководителя Роскомнадзора Александра Жарова на заседании президиума законодателей в Санкт-Петербурге. Предложив комплексно заслушать программу Роскомнадзора в Госдуме или в Совете Федерации, спикер заявила, что надзорное ведомство «идет в хвосте».

Однако объективных причин бить тревогу у спикера Совфеда сегодня нет, уверены эксперты, тем более что ее позиция идет вразрез с политикой, проводимой президентом страны. На проходившем недавно форуме Общероссийского народного фронта президент РФ Владимир Путин подробно остановился на проблемах ограничения свободы интернета, подчеркнув, что действовать тут нужно аккуратно. В частности он подчеркнул, что вводить дополнительные ограничения в интернете пока никто не собирается.

Путин напомнил, что в России существуют понятные ограничения на распространение таких публикаций, как призывы к суициду, детская порнография или пропаганда терроризма. «На мой взгляд, этих ограничений пока достаточно. Общий подход здесь должен быть такой: нельзя все то, что запрещено в законе», — заявил Владимир Путин.

При этом он констатировал, что «какой-то расхристанной квазисвободы в интернете давно уже нет», и что подобные ограничения в той или иной степени введены во всех странах мира, а не только в России.

«Если уж и говорить о каких-то более активных действиях, то, в первую очередь, — с позиций взвешенности и бережного подхода к сетевым сообществам и организациям. Безусловно, бороться с теми, кто нарушает закон, нужно и необходимо, и Роскомнадзор действительно предпринимает все возможные усилия, оперативно реагируя на сигналы, которые поступают от пользователей, — считает доктор наук, профессор Никита Кричевский. — Но требовать от Роскомнадзора бежать галопом — позиция в корне неверная. Потому что, если мы начнем двигаться быстрее, то очень скоро свалимся либо к китайскому варианту, либо даже к северокорейскому, к организации внутренних интернет-сетей, без возможности выхода на внешних пользователей, расположенных вне территории России. Это будет громадным ударом по престижу, по имиджу государства, и нанесет огромнейший ущерб государственным институтам как таковым».

По мнению экспертов отрасли, текущая деятельность Роскомнадзора позволяет говорить о том, что обеспечение безопасности информационного пространства в Рунете находится на должном уровне, а действующее законодательство по регулированию интернета — одно из самых гибких, и дает возможность Роскмонадзору решать поставленные перед ним задачи достаточно эффективно. Перегнуть палку в такой чувствительной сфере, как интернет — дело совсем несложное, другой вопрос — что делать потом, как исправлять ситуацию, компенсировать причиненные информационному полю деформации?

«Дело в том, что самый простой вариант — это вообще отключить интернет. Но наш президент выступает за более взвешенный подход, и «Роскомнадзор исполняет ту линию президента, которую тот обозначил в начале апреля на форуме ОНФ: подходить аккуратно к каждому вопросу, и если уж принимать решения — то принимать максимально взвешенно, чтобы правовая подоплека вопроса была безукоризненной, — подчеркнул Кричевский. Чтобы в случае, если возникнет какая-либо судебная тяжба, государство могло отстоять свою позицию максимально полно, с вероятностью до 100%».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с суицидальной информацией в интернете
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
ещё главное