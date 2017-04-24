Министр внутренней безопасности США: Российские ракеты прорвут любую защиту

Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Российское ядерное оружие может преодолеть любую защиту, которую могут развернуть США, заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли в эфире телеканала Fox News.

Интересно, что это заявление он сделал в ответ на вопрос о степени опасности северокорейских баллистических ракет.

— «Есть страны, у которых много ядерного оружия, и они могли бы преодолеть любую защиту, которую мы можем развернуть. Один из примеров — Россия», — сказал Джон Келли.

Келли также отметил, что ядерная опасность со стороны КНДР может возникнуть, если Пхеньян создаст баллистическую ракету, способную достичь территории США.

Напомним, в течение апреля 2017 года Вашингтон и Пхеньян интенсивно обмениваются грозными заявлениями, накал которых продолжает нарастать.

ВМС США направили к Корейскому полуострову ударную группировку во главе с атомным авианосцем Carl Winson, включающую в себя корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами на борту.

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