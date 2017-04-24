Блокада Приднестровья: заговор молчания

Тирасполь, , 17:18 — REGNUM Все аккредитованные в Молдавии иностранные дипломатические миссии за исключением посольства России отказались от участия в инициированных приднестровским МИДом неформальных консультациях по вопросу установления совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины на приднестровско-украинской государственной границе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, ранее министерство направило в адрес руководителей 23 аккредитованных в Молдавии дипмиссий приглашения прибыть 21 апреля в Тирасполь для «обсуждения в формате неофициальной рабочей дискуссии всего комплекса проблемных вопросов, а также возможных путей выхода из складывающейся кризисной ситуации».

«В связи с этим с крайним недоумением восприняли мотивированный различными предлогами отказ прибыть в Приднестровье или делегировать своих представителей на указанное мероприятие, выраженный всеми дипломатическими представительствами, за исключением посольства Российской Федерации в Молдове. Расцениваем подобный жест международных участников как демонстративное нежелание услышать позицию Приднестровья, свидетельствующий об отсутствии реальной готовности обсуждать проблематику совместного контроля даже на техническом уровне», — заявили в МИД ПМР.

В ведомстве напомнили, что именно к неформальным дискуссиям неоднократно призывали ряд международных партнёров, в особенности представители ЕС. «В данном контексте отказ от участия в мероприятии в Тирасполе является подтверждением неискренних подходов и намеренного уклонения от открытых дискуссий с целью избежать любой формы предметного обсуждения проблемы совместного молдавско-украинского контроля на границе с Приднестровьем как на неформальном уровне, так и в рамках официальных заседаний международного формата «Постоянного совещания…» Занимая подобную позицию, отдельные международные участники переговорного процесса несут ответственность за прогнозируемые негативные последствия от реализации данной деструктивной меры», — подвели итог в приднестровском МИДе.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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