СМИ: В Йемене при атаке беспилотника США погибли трое мирных жителей

Сана, , 17:21 — REGNUM В Йемене три мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника, направленной против предполагаемых боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 апреля сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Авиаудар был направлен против четырех подозреваемых в связях с АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые передвигались на автомобиле в южном регионе страны.

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По словам местных жителей, авиаудар был нанесен беспилотников ВВС США днем 23 апреля в провинции Шабва.

Транспортное средство было полностью уничтожено, в результате удара погибли трое местных жителей, проходивших поблизости.

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Напомним, террористическая группировка АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует двухлетнюю гражданскую войну в Йемене для вербовки своих сторонников и укрепления влияния в центральной и южной части Йемена, где возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ведет боевые действия против хуситов, пытаясь вернуть к власти изгнанного президента Абд Раббу Мансура Хади.

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