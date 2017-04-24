Лавров — Могерини: ЕС не может обеспечить выполнение Минска-2

Москва, , 17:14 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини задался вопросом о том, почему санкции Евросоюза введены только против России. Об этом Лавров говорил сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с Могерини.

Лавров напомнил, что Украина упорно отказывается выполнять Минские соглашения и уклоняется от прямых контактов с Донецкой и Луганской Народными Республиками, которые должны быть осуществлены в рамках Минских соглашений.

«Если позиция ЕС заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос, почему санкции введены только против России? Очевидный саботаж киевского руководства всего, что написано в минском документе, должен встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует правительству (Украины — прим. ИА REGNUM )», — сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что обязанности Москвы в рамках Минских соглашений — это сделать так, чтобы Луганск и Донецк, чьи подписи стоят под Минскими соглашениями, выполняли свою часть. При этом Германия и Франция обязались сделать так, чтобы Украина выполнила свою часть соглашений.

«Москва свою часть работы стремится выполнять, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах», — констатировал Лавров, намекая, что Париж и Берлин явно не дорабатывают.

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