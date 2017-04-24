Кнопка SOS на одежде как способ защититься от насилия в Литве

Вильнюс, , 17:12 — REGNUM Секретная кнопка на шее, в сумке или под одеждой — такое устройство получат от литовской полиции более 1000 случившихся или потенциальных жертв насилия. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 апреля, в МВД Литвы, полиция называет такие кнопки вызова, одолженные у Норвегии, эффективным способом вызова помощи, однако неправительственные организации видят и минусы.

Литовская полиция в год в среднем получает 60 тыс. сообщений, связанных с применением насилия. Для борьбы с жестокостью в ближнем окружении уже приобретено 1030 запрограммированных кнопок вызова помощи.

«У нас есть правовые акты, меры пресечения для тех, кто применяет насилие, но по совету норвежской полиции мы создали систему интеграции с информационными системами полиции. Это маленькое, мобильное устройство, нажав на которое, можно будет связаться с дежурным полицейским, и избежать контакта с Общим центром помощи», — представил новинку начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

Кнопка поможет узнать данные жертвы, ее координаты, у дежурного полицейского будет возможность позвонить, уточнить, была кнопка нажата случайно или нет, тем временем полицейский экипаж уже будет в пути. Дежурный также сможет напрямую посоветовать жертве, как нужно себя вести, пока не приедет полиция.

Кнопку можно будет носить, на шее, на руке или спрятать в сумке. «Само устройство маленькое, два на два сантиметра, оно не помогает защититься, но помогает нам установить, где находится жертва, связаться с ней, и, возможно, это будет оказывать воздействие», — рассказал представитель полиции и добавил, что кнопка вызова помощи станет альтернативой мобильному телефону для жертв, которые лишены возможности воспользоваться телефоном, чтобы вызвать помощь.

Литовские общественники пока скептически смотрят на новинку. «Я не представляю, каково это — жить в боевой готовности, с пальцем на кнопке, в готовности ее нажать, между тем еще и одним глазом следить за сожителем — здесь страшная ирония — нужно уже жать, или еще нет», — сомневается в пользе кнопки глава неправительственной организации Frida, которая 14 лет работает в сфере предотвращения насилия, Дайва Баранауске.

Напомним, правительство Литвы официально назвало проявление насилия в ближнем окружении одной из главных проблем в стране.