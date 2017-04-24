Министр обороны США прибыл в Афганистан с неплановым визитом

Кабул, , 17:11 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис вне плана посетил Афганистан с неофициальным визитом, сообщает агентство Reuters.

Джеймс Мэттис собирается провести встречи с американскими военными и членами руководства Афганистана.

Напомним, министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби и начальник Генерального штаба армии Кадам Шах Шахим ушли в отставку.

Это случилось после нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу афганских войск в Мазари-Шарифе, в результате которого погибли не менее 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики атаковали военнослужащих афганской армии и гражданский персонал базы в столовой и мечети.

Шесть боевиков в униформе афганской армии проникли на базу на двух автомобилях, сказав часовым на контрольно-пропускном пункте, что везут раненых.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Минобороны и генштаба Афганистана отправлены в отставку