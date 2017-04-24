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ГД предложили отменить сроки давности по ряду коррупционных преступлений

Политика

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 24 апреля 2017, 16:45 — REGNUM  Законопроект о неприменении сроков давности за наказание по преступлениям коррупционной направленности внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Предлагается исключить применение сроков давности привлечения к уголовной ответственности к лицам, совершившим следующие преступления коррупционной направленности: злоупотребление полномочиями (статья 201 УК), коммерческий подкуп (статья 204 УК), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК), нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК), нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (статья 285.2 УК), внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (статья 285.3 УК), превышение должностных полномочий (статья 286 УК), получение взятки (статья 290 УК), служебный подлог (статья 292 УК), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (статья 299 УК), незаконное освобождение от уголовной ответственности (статья 300 УК), незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (статья 301 УК), фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК), вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (статья 305 УК).

Реализация положений представленного законопроекта станет дополнительным условием уголовно-правовой превенции совершения коррупционных преступлений, а также позволит полноценно реализовать принцип неотвратимости наказания в отношении лиц, совершивших указанные преступления, уверены авторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдуме предложили отменить условное осуждение коррупионеров

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