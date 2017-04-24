Сирия прекратит боевые действия в Хан-Шейхуне, если туда направят экспертов

Москва, , 17:08 — REGNUM Командование сирийских вооруженных сил сообщило о готовности прекратить боевые действия в Хан Шейхуне в случае прибытия туда специальной миссии экспертов для расследования химатаки 4 апреля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Для обеспечения безопасной работы миссии экспертов в районе Хан Шейхуна сирийская сторона готова объявить полный мораторий на действия своих войск, авиации и артиллерии в данном районе», — указано в сообщении.

Кроме того, сирийская армия подтвердила готовность обеспечить безопасность сотрудникам специальной группы экспертов при их работе на базе ВВС Сирии «Шайрат».

На такие меры сирийская сторона согласилась пойти после соответствующего обращения Минобороны России.

Напомним, о применении против жителей Хан-Шейхуна отравляющих веществ СМИ сообщили 4 апреля 2017 года. Указывалось, что тогда погибли 89 человек и пострадали не менее 550.

После этих публикаций в западных СМИ президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Сирии. 7 апреля корабли ВМС США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по базе ВВС Сирии «Шайрат», в результате которого погибли как военные, так и мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о поддержке Вашингтоном действующего механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Вопрос, кто и как мог доставить химоружие в Идлиб, открыт