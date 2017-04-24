Понедельник, 24 Апреля 2017 года
18:29:07 МСК

Новый лидер социал-демократов Литвы – глашатай правительственного кризиса

Политика

Новый избранный председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас не исключает выход из правящей коалиции

Вильнюс, 24 апреля 2017, 17:06 — REGNUM  Если правящая коалиция Литвы не создаст социал-демократам возможность для выполнения политических обещаний, соответствующих их идеологическим установкам, партия уйдет в оппозицию. Об этом новостному порталу 15min заявил новый лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

По его словам, попытки Союза крестьян и зеленых Литвы искать поддержку среди консерваторов или либералов приведут к утверждению этих сил в политической повестке, и социал-демократам это неприемлемо: «Нам, социал-демократам, как партнерам, это неприемлемо. И если такое случится, то правительство меньшинства — тоже вариант». «Если мы не сможем в этой коалиции проводить левую политику, у нас всегда будет выбор — уйти в оппозицию», — подчеркнул политик.

Палуцкас, который в выходные победил на выборах председателя партии, уточнил, что еще не встречался ни с премьером Саулюсом Сквернялисом, ни и с лидером крестьян Рамунасом Карбаускисом, но планирует это сделать в ближайшее время.

Сквернялис заявил, что если социал-демократы захотят изменить коалиционное соглашение, ныне действующее должно быть расторгнуто.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
ещё главное