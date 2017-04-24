Новый лидер социал-демократов Литвы – глашатай правительственного кризиса

Вильнюс, , 17:06 — REGNUM Если правящая коалиция Литвы не создаст социал-демократам возможность для выполнения политических обещаний, соответствующих их идеологическим установкам, партия уйдет в оппозицию. Об этом новостному порталу 15min заявил новый лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

По его словам, попытки Союза крестьян и зеленых Литвы искать поддержку среди консерваторов или либералов приведут к утверждению этих сил в политической повестке, и социал-демократам это неприемлемо: «Нам, социал-демократам, как партнерам, это неприемлемо. И если такое случится, то правительство меньшинства — тоже вариант». «Если мы не сможем в этой коалиции проводить левую политику, у нас всегда будет выбор — уйти в оппозицию», — подчеркнул политик.

Палуцкас, который в выходные победил на выборах председателя партии, уточнил, что еще не встречался ни с премьером Саулюсом Сквернялисом, ни и с лидером крестьян Рамунасом Карбаускисом, но планирует это сделать в ближайшее время.

Сквернялис заявил, что если социал-демократы захотят изменить коалиционное соглашение, ныне действующее должно быть расторгнуто.