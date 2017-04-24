Две трети боевой авиации Литвы вышло из строя

Вильнюс, , 17:02 — REGNUM В Литве у самолета ВВС Spartan поврежден один пропеллер, конец крыла и корпус, поэтому сейчас он летать не может и ждет в ангаре, пока приедут иностранные специалисты, чтобы оценить нанесенный самолету ущерб. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 апреля, в Минобороны Литвы. Самолет сломался еще месяц назад, но руководство армии и ВВС умолчало об этом и не сообщило общественности.

«Да, был такой инцидент, но это авиационный инцидент, сейчас идет расследование, не пострадал ли кто. (…) Был сильный порыв ветра, и самолет немного накренился, были испорчены пропеллер и конец крыла», — цитируют литовские СМИ начальника штаба ВВС Литвы Дейвиса Мартусевичюса.

Хотя руководство ВВС называет происшествие небольшим инцидентом, в гражданской авиации случаи порчи самолета оцениваются намного серьезнее — это называется аварией. «Это авиационная авария. Это происшествие, связанное с использованием самолета и участием хотя бы одного человека, во время которого человек погиб или получил ранение, или был испорчен самолет. Это однозначно авария», — пояснил заместитель директора администрации Гражданской авиации Альвидас Шумскас.

В Литве самолеты Spartan были встречены с оркестром в 2006 году. Их купили у Италии за 75 млн евро. До сих пор эти самолеты — основные и единственные транспортные самолеты ВВС Литвы. Они перевозят военных на миссии в Афганистан, на самолете Spartan с рабочими визитами за границу летают и президенты страны — раньше Валдас Адамкус, сейчас — Даля Грибаускайте. Для их визитов в военном транспортном самолете внедрен специальный модуль, который гарантирует президенту и сопровождающим его лицам больше комфорта.

По неофициальным сведениям, у ВВС остался только один летающий Spartan — самолет, первым прибывшим в Литву, уже давно стоит на земле и используется для запчастей, а сейчас после аварии не может летать и еще один. Руководство ВВС надеется, что этот самолет уже скоро сможет вновь подняться в воздух.

«Я думаю, самолет сможет летать. Мы должны оценить, что произошло, наверное, пригласим производителя, чтобы он квалифицированно оценил, но, по моему мнению, самолет будет в рабочем состоянии», — сказал Матусявичюс.

Сотрудники администрации Гражданской авиации не припомнят, когда в последний раз из-за резкого порыва ветра в Литве в аварию попал какой-нибудь невоенный самолет.