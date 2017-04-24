Литва интегрирует «мёртвые души»: беженцы сбежали, но деньги – выделяют

Вильнюс, , 17:01 — REGNUM Хотя начало пилотного проекта по интеграции беженцев в Литве опаздывает примерно на месяц, министерства и неправительственные организации стараются гарантировать лучшую интеграцию беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Для этого даже будет арендоваться помещение в Греции, где будет проходить опрос беженцев. Но пока Литва ищет способы, как содержать в стране просителей убежища, они уезжают в другие страны — из 276 переселенных беженцев в Литве осталось 45.

«Департамент миграции отправился в Грецию опрашивать беженцев, и мы готовимся к переселению. Наверное, вы знаете, что одна семья с помощью Caritas будет интегрироваться в Вильнюсе. Две семьи — по одной от Caritas и Красного креста — в Каунасе. Еще одна — в Клайпеде», — рассказала литовскому новостному порталу 15min глава Программы беженцев и мигрантов Красного Креста Эгле Самуховайте.

Как отметила представительница Красного Креста, пилотный проект интеграции беженцев начнется с нескольких семей, но в зависимости от его успеха такая модель интеграции может утвердиться как основная. «Я считаю, что те четыре семьи — это только начало. Если оправдается пилотный проект, похоже, что мы, заранее получив информацию о приезжающих беженцах, начнем их заселять прямо в самоуправления», — сказала Самуховайте.

Правда, министр соцзащиты и труда Литвы Линас Кукурайтис планировал, что пилотный проект стартует уже в апреле 2017 года. Более недели назад в Литву прибыли 14 сирийцев, но они поселились в Центре временного содержания беженцев Рукле, как и другие семьи беженцев, которые в апреле приедут в Литву.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте заверила, что реализация проекта начнется в конце мая, а применение новой модели затянулось из-за правого регламентирования финансирования.

Директор Департамента миграции также сообщила, что планируется выдавать беженцам документы в более короткий срок, нежели это делалось раньше. По старой модели сирийцы или иракцы могли ждать вида на жительство в Литве до трех месяцев. Без этого вида на жительство беженцы не могли получить полис медицинского страхования, поэтому если беженцы заболели или прибыли в тяжелом состоянии, им приходилось самим платить за лечение. Также в этот срок беженцы не могли легально устроиться на работу. Планируется, что отныне Департамент миграции будет принимать решение относительно выдачи вида на жительство намного быстрее — в течение недели, но еще 10 дней займет выдача документа в территориальных миграционных службах.

Правда, отныне департамент миграции будет опрашивать просителей убежища не в посольстве Литвы в Греции, а в арендованном помещении в Афинах. По словам Гудзинскайте, потребность в помещении возникала из-за планируемого большего потока переселяемых мигрантов. «Это помещение, в которое можно их привезти, потому что они обычно приезжают утром. Эти люди живут не в Афинах, они разбросаны по всей стране. В день прибытия организуется разговор, а вечером они уезжают. Это будет помещение, где они смогут сложить вещи, посидеть и подождать назначенной встречи», — сказала Гудзинскайте.

По ее словам, это помещение будет арендоваться на время проведения опросов, а за аренду Литва будет платить из средств ЕС.

За каждого переселенного беженца Литва получает 6 тыс. евро. Меньшую часть этих средств получает министерство внутренних дел, департамент миграции и партнеры, большая часть достается министерству соцзащиты и труда и Центру принятия беженцев. До 20 апреля в Литву были переселены 276 беженцев, среди них 231 беженец решил уехать из Литвы в другую страну ЕС. Это означает, что в Литве осталось всего 45 беженцев, которые просили предоставить им убежище.