РФ от нового президента Франции ожидает объективности по Украине

Москва, , 16:30 — REGNUM Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов надеется, что новый президент Франции продемонстрирует конструктивные подходы к урегулированию внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Надеюсь, что новый президент Франции, который будет избран во втором туре, продемонстрирует конструктивные подходы к урегулированию внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, сможет объективно и без предубеждений оценить его действительные причины, реалистично подойти к путям его урегулирования», — отметил Грызлов.

Сходное понимание сути Минских соглашений как единственного мирного пути разрешения конфликта может стать важнейшим фактором российско-французских отношений в международных вопросах, считает он.

Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон и председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен прошли во второй тур президентских выборов во Франции, который состоится 7 мая 2017 года.

В Кремле назвали неверными и примитивными заявления о том, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон якобы неприемлем для Москвы. «В России традиционно хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, принятия во внимание взаимных интересов», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.