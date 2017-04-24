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Финляндия — новый «больной человек Европы» с признаками выздоровления

Политика

Высокий уровень безработицы по-прежнему является одной из основных проблем, сдерживающих экономический рост в стране

Хельсинки, 24 апреля 2017, 16:54 — REGNUM  Финляндия оставила рецессию позади, а экономическая политика властей показывает положительные результаты. Об этом заявил министр финансов Финляндии Петтери Орпо в интервью агентству Bloomberg.

По словам Орпо, время жёстких экономических мер подходит к концу. При этом он подчёркивает, что правительству по-прежнему нужно сделать многое для того, чтобы «поставить страну на ноги». Так, в качестве ключевой задачи Орпо называет повышение уровни занятости до 72% с нынешних 68,9%.

Издание называет Финляндию «больным человеком Европы», в то же время отмечая, что в настоящее время экономика страны демонстрирует признаки выздоровления. В последние годы правительству приходилось существенно урезать бюджетные расходы и повышать налоги. Страна находилась в состоянии рецессии, вызванном проблемами компании Nokia, неблагоприятной ситуацией в бумажной промышленности и экономическим спадом в России, которая остаётся крупнейшим торговым партнером Финляндии. В 2017 году правительство ожидает увеличения экспортных показателей, чему способствуют крупные инвестиции в автомобильную, целлюлозно-бумажную и судостроительную отрасли.

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Напомним, в 2016 году ВВП Финляндии вырос на 1,6% в сравнении с 2015 годом.

Отметим, что долгосрочная безработица является одной из основных проблем, сдерживающих рост экономики Финляндии. Число безработных в январе 2017 года составило 242 тыс. человек. Уровень безработицы — 9,2%.

Напомним, индекс потребительского доверия в Финляндии в марте 2017 года вырос до 22,9 пункта. Это самый высокий показатель с сентября 2010 года. Для сравнения: мартовский индекс 2016 года составлял 10,4 пункта. Около 46% финских потребителей убеждены в том, что экономическая ситуация в стране улучшится в течение года, в то время как 11% респондентов придерживаются негативного сценария. В марте 2016 года «оптимистов» было 36%, «пессимистов» — 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Финляндии улучшил свой прогноз по росту ВВП страны в 2017 году, увеличив его с 1,3% до 1,6%. По мнению финских экономистов, частное потребление и инвестиции останутся ключевыми драйверами экономического роста в стране.

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