Понедельник, 24 Апреля 2017 года
16:56:06 МСК

Песков прокомментировал заявление министра обороны Дании о кибератаках

Политика

23 апреля датская национальная ежедневная газета Berlingske со ссылкой на министра обороны страны Клауса Йорта Фредериксена сообщила, что «российским хакерам» якобы удалось совершить успешную попытку кражи данных сотрудников Минобороны Дании

Дмитрий Сергеевич Песков
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Москва, 24 апреля 2017, 15:58 — REGNUM  Хакерскими атаками на информационные системы иностранных государств Российская Федерация не занимается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра обороны Дании Клауса Йорта Фредериксена.

«В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия, — заявил представитель Кремля. — Россия — это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками».

По его словам, власти РФ хотели бы узнать, что послужило основанием для подобных заявлений со стороны министра обороны Дании.

23 апреля датская национальная ежедневная газета Berlingske со ссылкой на министра обороны страны Клауса Йорта Фредериксена сообщила, что «российским хакерам» якобы удалось совершить успешную попытку кражи данных сотрудников Минобороны Дании в период с марта 2015 по октябрь 2016 г.

«Российским хакерам, связанным с путинским режимом, удалось проникнуть в электронную почту сотрудников министерства обороны», — заявил тогда Фредериксен.

Читайте также: Минобороны Дании атакуют «контролируемые властями РФ хакеры»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
КПРФ требует от властей освободить лидера марша протеста в Самаре
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное