Госдуме предложили отменить условное осуждение коррупионеров

Москва, , 15:55 — REGNUM Законопроект, отменяющий применение условного осуждения для коррупционеров, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Инициатива направлена на усиление защиты гражданина и общества от преступлений коррупционной направленности, отмечают авторы.

Так, условное осуждение не назначается за следующие коррупционные преступления: злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог, незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности, незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

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