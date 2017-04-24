Понедельник, 24 Апреля 2017 года
16:55:09 МСК

Песков: Россия не вмешивается в электоральные процессы других стран

Политика

Утверждения о якобы существующем недовольстве возможным приходом к власти во Франции Макрона неверны

Дмитрий Сергеевич Песков
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Москва, 24 апреля 2017, 15:53 — REGNUM  Утверждения о нерасположении Москвы к какому-либо из кандидатов в президенты Франции безосновательны, сообщил журналистам 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя распространенные в СМИ заявления о том, что возможная победа на выборах во Франции кандидата в президенты Эмманюэля Макрона может вызвать у Москвы отрицательную реакцию, Песков отметил: «Это совершенно неверные утверждения, они достаточно примитивные».

Представитель президента пояснил, что для Москвы критерием является желание со стороны представителя иностранного государства поддерживать хорошие отношения с Россией. Если политик настроен на решение проблем путем диалога и действует с учетом интересов партнера по диалогу, тогда Россия готова выстраивать отношения.

Но даже в этом случае Россия не выступает в поддержку какого-то из кандидатов в президенты и не пытается вмешиваться в выборный процесс.

«Еще раз повторяю, Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах», — пояснил представитель президента.

Читайте также: В Кремле с уважением относятся к «выбору французов»

Напомним, первый тур выборов президента Франции завершился 23 апреля победой Макрона (23,72%). На втором месте находится представитель правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,91%). Эти кандидаты примут участие во втором туре выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Итоги выборов во Франции определят срок жизни Евросоюза»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
КПРФ требует от властей освободить лидера марша протеста в Самаре
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное