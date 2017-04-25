Вышла ли Польша на перепутье?

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Политика

Почему Дональд Туск решил вернуться в Варшаву

Дональд Туск
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Туск

Варшава, 25 апреля 2017, 02:20 — REGNUM  Дональд Туск, исполняющий обязанности председателя Европейского совета, 19 апреля прибыл в Варшаву. О выборе польской стратегии между Вашингтоном и Берлином и о роли в этом выборе партии «Гражданская платформа» (РО), к которой принадлежит и Дональд Туск, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Бывший премьер-министр Польши Туск был вызван в качестве свидетеля в связи с расследованием дела о «превышении полномочий членами Службы военной контрразведки Польши (SKW). Подразумевается сотрудничество между польской SKW и российским ФСБ, по поводу падения под Смоленском самолета с делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским, направлявшейся в Катынь, в апреле 2010 года.

Ситуация интересна тем, что партия Дональда Туска «Гражданская платформа», находящаяся в данный момент в оппозиции, будучи партией власти в 2010 году, имела скорее про-Берлинскую ориентацию. В отличие от противников Туска, представляющих ныне правящую партию «Право и Справедливость», чья ориентация состоит в следовании линии Вашингтона. Эта коллизия может стать фактором, влияющим на ближайшую перспективу развития российско-польских отношений. Можно даже допустить новую активизацию возможности двухфакторного выбора польской политической стратегии. В таком случае правящей партии придется столкнуться с возражениями по поводу проводимой ей внешней политики.

Подробности читайте в статье: «Черные орлы» снова кружат над Польшей

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