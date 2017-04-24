Дело экс-главы южноуральского Копейска: Назначена дата суда

Копейск, Челябинская область, , 15:47 — REGNUM Суд по уголовному делу экс-мэра Копейска Челябинской области Вячеслава Истомина назначен на 4 мая. До судебного заседания бывшему чиновнику сохранена без изменений мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Копейского городского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев заявил о завершении следствия по уголовному делу в отношении экс-главы Копейска Вячеслава Истомина. Бывший мэр обвиняется в коррупции. Он до конца марта знакомился с томами уголовного дела.

Напомним, 26 июля 2016 года Вячеслав Истомин будучи главой Копейск был задержан в своем кабинете правоохранителями Южного Урала и помещен в СИЗО за организацию коррупционных схем. Примерно через месяц он согласился на сотрудничество со следствием, за что был выпущен под подписку о невыезде. Мера пресечения Истомину была назначена в виде домашнего ареста. Однако с послаблениями в виде возможности посещать стоматолога, детский сад, а также дачу на озере Увильды.

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