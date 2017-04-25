Вторник, 25 Апреля 2017 года
03:32:06 МСК

Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси

Политика

Квирикашвили ждут в Тегеране

Геополитические шахматы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Геополитические шахматы

Тбилиси, 25 апреля 2017, 03:30 — REGNUM  Контуры транскавказского торгового коридора Север — Юг начинают оформляться все четче. За прогрессом в развитии зоны свободной торговли и транспортного коридора Север — Юг следит обозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов.

По заявлению главы МИД Ирана Мохаммад Джавада Зарифа, сделанном на пресс-конференции в Тбилиси, коридор между Персидским заливом и Черным морем откроет большие возможности, снизив цену перевозок. Глава иранского МИД также высказал мысль о необходимости налаживания сотрудничества между Грузией, Ираном, Арменией и Азербайджаном.

Результат турецкого референдума, хотя и отдаляющий возможность нормализации отношений между Ереваном и Баку, может укрепить позиции Ирана в Закавказье. Отказ Грузии присоединиться к блокаде Армении по предложению Азербайджана и налаживание дипломатических связей с Ираном, приближает реализацию российско-иранского проекта по созданию зоны свободной торговли. Решение Грузии об отмене визового режима уже дало положительный экономический эффект, по мере развития масштабных проектов инвестиции и торговые обороты будут существенно возрастать.

В первую очередь речь может идти о транспортировке через Грузию иранских энергоносителей, что является для Ирана одной из главных задач ближайшего десятилетия. Поскольку говорить о возможности сотрудничества между Ереваном и Баку не приходится из-за длящегося нагорно-карабахского конфликта, ближайшая многосторонняя кооперация, скорее всего, развернется по линии Иран-Армения-Грузия, возможно, Россия, что также входит в ось Север-Юг.

Подробности о развитии проекта транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем читайте в статье: Тбилиси формирует новую восточную политику без оглядки на Баку и Анкару

Предлагаем вашему вниманию и другие статьи Станислава Тарасова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
ещё главное