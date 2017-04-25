Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси

Тбилиси, , 03:30 — REGNUM Контуры транскавказского торгового коридора Север — Юг начинают оформляться все четче. За прогрессом в развитии зоны свободной торговли и транспортного коридора Север — Юг следит обозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов.

По заявлению главы МИД Ирана Мохаммад Джавада Зарифа, сделанном на пресс-конференции в Тбилиси, коридор между Персидским заливом и Черным морем откроет большие возможности, снизив цену перевозок. Глава иранского МИД также высказал мысль о необходимости налаживания сотрудничества между Грузией, Ираном, Арменией и Азербайджаном.

Результат турецкого референдума, хотя и отдаляющий возможность нормализации отношений между Ереваном и Баку, может укрепить позиции Ирана в Закавказье. Отказ Грузии присоединиться к блокаде Армении по предложению Азербайджана и налаживание дипломатических связей с Ираном, приближает реализацию российско-иранского проекта по созданию зоны свободной торговли. Решение Грузии об отмене визового режима уже дало положительный экономический эффект, по мере развития масштабных проектов инвестиции и торговые обороты будут существенно возрастать.

В первую очередь речь может идти о транспортировке через Грузию иранских энергоносителей, что является для Ирана одной из главных задач ближайшего десятилетия. Поскольку говорить о возможности сотрудничества между Ереваном и Баку не приходится из-за длящегося нагорно-карабахского конфликта, ближайшая многосторонняя кооперация, скорее всего, развернется по линии Иран-Армения-Грузия, возможно, Россия, что также входит в ось Север-Юг.

Подробности о развитии проекта транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем читайте в статье: Тбилиси формирует новую восточную политику без оглядки на Баку и Анкару

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