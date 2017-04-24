На фронт с ЛНР Украина перебросила дополнительные силы

Луганск, , 15:42 — REGNUM В занятый украинскими войсками районный центр Станица Луганская (оккупированная ВСУ часть территории Луганской Народной Республики) к ночи воскресенья, 23 апреля, на бронетранспортерах и на грузовых автомобилях прибыло подразделение Национальной гвардии бывшей Украины, проходящее под именем «батальона». В действительности, это подразделение, переброшенное в зону боевых действий из Харькова, насчитывает около 250 человек.

Перед батальоном нацгвардейцев поставлена задача усилить охрану внутреннего порядка в поселке Станица Луганская, где в последнее время участились случаев неуставных отношений между украинскими военными, а также бесчинства представителей украинского воинства в отношении гражданского населения.

Батальон Национальной гвардии украинское военное командование обязало также прикрывать тылы армейских подразделений, занимающих позиции на линии боевого разграничения к югу от Станицы Луганской.