Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
Радио REGNUM
Москва, 24 апреля 2017, 18:00 — REGNUM
- В ЛНР неизвестные подорвали группу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
- Рябков рассказал, почему РФ, США и ООН не провели встречу по Сирии;
- Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
- НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой;
- Путину доверяют 72% жителей России.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/282
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
NB!
24.04.17
«Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
NB!
24.04.17
Флот: зачем России «позволять себе» лишнее?
NB!
24.04.17
Последняя надежда Петра Порошенко
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
NB!
24.04.17
Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
NB!
24.04.17
Зачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
NB!
24.04.17
Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
NB!
24.04.17
Немцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви