Премьер-министр Испании посещает Бразилию с официальным визитом

Бразилиа, , 15:31 — REGNUM Премьер-министр Испании Мариано Рахой 23 апреля прибыл в Бразилию с официальным визитом, в ходе которого он рассчитывает дать новый «импульс» переговорам по торговому соглашению между Европейским Союзом и странами-участницами MERCOSUR, сообщает информационное агентство EFE.

Самолет испанских ВВС с премьером на борту приземлился в аэропорту столицы Бразилиа 23 апреля в 21.00 по московскому времени, после чего Рахой был принят послом Испании в Бразилии Мануэлем де ла-Камара и послом Бразилии в Мадриде Антониу Симоешом. Официальный визит премьера Испании в Бразилию начинается 24 апреля.

«Я думаю, что на этот раз вполне уместно дать толчок этому торговому соглашению. Испания всегда защищала в Европе идею о необходимости открываться странам Латинской Америки и расширять наши торговые отношения», — заявил Рахой в отдельном интервью, опубликованном местными СМИ деловой столицы Бразилии Сан-Паулу.

«Я вижу, что сейчас в Европе более готовы к переговорам по этому соглашению», — добавил испанский премьер, который 24 апреля встретится со своим бразильским коллегой Мишелем Темером.

Премьер-министр и лидер Народной партии Испании заявил, что его поездка в Бразилию «имеет неоспоримую экономическую составляющую», как для южноамериканской страны, так и для Испании, так как Бразилия является «третьей по значению страной для испанских инвестиций в мире, после Соединенных Штатов и Великобритании, а для Бразилии Испании является третьей в списке самых инвестирующих стран».

Рахой подчеркнул, что «несмотря на сложную экономическую ситуацию, которую проходит Бразилия, испанские компании сохранили свое присутствие и заинтересованность в этой стране». «Я думаю, что справедливо признать их вклад в обеспечение стабильности страны, теперь, когда мы находимся в точке изменения цикла», — заявил Рахой, имея в виду восстановление экономики Бразилии после худшего экономического спада в ее истории, пережитого в 2015 и 2016 годах.

Напомним, что Мариано Рахой стал первым европейским лидером, который посетил Бразилию после прихода президента Темера к власти в мае 2016 года, после объявления импичмента избранному президенту Дилме Русеф за предполагаемые налоговые нарушения.