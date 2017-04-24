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Путин потребовал от глав регионов окружить заботой ветеранов

Политика

Глава государства принимает участие в заседании Совета законодателей РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 15:28 — REGNUM  Президент России Владимир Путин потребовал от глав субъектов Федерации лучше заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны, предает корреспондент ИА REGNUM из Таврического дворца Петербурга, где проходит заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Президент напомнил, что сейчас «полным ходом идет подготовка к главному празднику — Дню Победы».

«У регионов сейчас много задач, но самая главная из них — своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов. Каждый из них должен быть окружен постоянной заботой», — сказал Владимир Путин.

«Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне», — добавил глава российского государства.

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