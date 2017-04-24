США лидируют по росту военных расходов за 2016 год

Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Третье место среди стран, увеличивших военные расходы в 2016 году, стала Россия, Китай — на втором месте, США — на третьем, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

За 2016 год США нарастили военные расходы до $611 млрд долларов, то есть на 1,7%. Китай увеличил этот показатель на 5,4% — до $215 млрд, в то время как Россия нарастила военные расходы на 5,9% — $69,2 млрд.

Общий объем затрат всех стран на военные нужды вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом и составил $1686 млрд. Рост составил 0,4%.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей предвыборной программе заявлял о планах еще увеличить затраты на военные нужды страны в 2017 году. Он раскритиковал страны НАТО за то, что они тратят менее двух процентов ВВП на поддержку военного альянса.

После инаугурации, в феврале 2017 года, Трамп предложил увеличить финансирование военной сферы за счет уменьшения расходов на программы помощи иностранным государства.

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В марте Трамп назвал цели роста военных расходов — «чтобы побеждать» или предотвратить войну.

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В начале марта официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин заявил, что Пекин увеличивает расходы на оборону на семь процентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля военный обозреватель Леонид Нерсисян отметил, что на 2017 год запланировано сокращение военных расходов России на 27%.

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