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США лидируют по росту военных расходов за 2016 год

Политика

На втором месте – Китай

Стокгольм, 24 апреля 2017, 15:24 — REGNUM  Третье место среди стран, увеличивших военные расходы в 2016 году, стала Россия, Китай — на втором месте, США — на третьем, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

За 2016 год США нарастили военные расходы до $611 млрд долларов, то есть на 1,7%. Китай увеличил этот показатель на 5,4% — до $215 млрд, в то время как Россия нарастила военные расходы на 5,9% — $69,2 млрд.

Общий объем затрат всех стран на военные нужды вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом и составил $1686 млрд. Рост составил 0,4%.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей предвыборной программе заявлял о планах еще увеличить затраты на военные нужды страны в 2017 году. Он раскритиковал страны НАТО за то, что они тратят менее двух процентов ВВП на поддержку военного альянса.

После инаугурации, в феврале 2017 года, Трамп предложил увеличить финансирование военной сферы за счет уменьшения расходов на программы помощи иностранным государства.

Читайте подробнее: Трамп: Военный бюджет надо увеличить за счет урезания помощи иным странам

В марте Трамп назвал цели роста военных расходов — «чтобы побеждать» или предотвратить войну.

Читайте подробнее: Трамп пообещал нарастить оборонные расходы, чтобы «выигрывать войны»

В начале марта официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин заявил, что Пекин увеличивает расходы на оборону на семь процентов.

Читайте подробнее: Китай наращивает военный бюджет до 1 трлн юаней

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля военный обозреватель Леонид Нерсисян отметил, что на 2017 год запланировано сокращение военных расходов России на 27%.

Читайте подробнее: Почему и за счет чего сокращаются военные расходы России?

Читайте ранее в этом сюжете: Для «нейтрализации Калининграда» США увеличивают военный контингент в ЕС

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