Вторник, 25 Апреля 2017 года
03:31:46 МСК

Франсиско Миранда, авантюрист и революционер

Политика

19 апреля 1810 г. в столице Венесуэлы Каракасе началось восстание, положившее начало долгой освободительной войне Латинской Америки с испанским игом. Этот день стал первым венесуэльским праздником независимости

Франсиско Миранда
Иван Шилов © ИА REGNUM
Франсиско Миранда

Каракас, 25 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  Франсиско Миранда — венесуэльский революционер и национальный герой, руководитель борьбы за независимость испанских колоний Южной Америки, — происходил из провинциальной семьи, глава которой хотел вывести потомство «в люди». О судьбе этого выдающегося человека рассказывает редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Приобретя себе за деньги капитанское звание, дававшее титул дворянина, отец Миранды был все же не так богат, чтобы испанская элита того времени признала его одним из своих. Но повлиять на судьбу своего сына он мог, и вот уже Франсиско оказался на испанской службе. Вообще это было частым явлением того времени: дети богатых семей из колоний отправлялись в метрополию, там поступали на службу и, если везло, были приняты ко двору, а если удача улыбалась не так широко, то подкупали главного летописца, и тот вносил некоторые изменения в их родословную. Вот и в роду Миранды вдруг обнаружились аристократы, а сам Миранда поступил на военную службу в звании капитана пехоты. Вскоре ему представилась возможность проявить свой военный талант.

А еще через некоторое время он встретил британца Тэрнбулла, поверенным в секретных сделках английского короля и элиты. Новый знакомый дал понять, что определенного рода перемены в испанских колониях могут быть на руку его стране. И Миранда скоро принял участие в войне за независимость — но не у себя на родине, а в США. Отправившись в составе испанских войск на помощь Вашингтону, Миранда уже там приступил к оформлению замысла по освобождению собственной земли от колониального владычества.

Эта борьба заняла у него 36 лет, сделала его предтечей Боливара и фаворитом Екатерины II, отняла силы на переговоры и интриги, подняла на гребень восстания в родной стране. Свой путь Миранда завершил в испанской тюрьме, где и умер в 66 лет, прожив полную страсти и авантюр жизнь и став героем родной страны.

Про жизнь Франсиско Миранда читайте в статье: Как элиты «за нас все решали». И как они всё решили «за них»

Рекомендуем другие статьи Дмитрия Буянова на историко-политические темы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
ещё главное