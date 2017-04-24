Понедельник, 24 Апреля 2017 года
15:25:13 МСК

По главной площади с оркестром: в Северной Осетии состоится военный парад

Политика

Свою военную выправку продемонстрируют военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО

Владикавказ, 24 апреля 2017, 15:23 — REGNUM  В столице Северной Осетии начались репетиции военного парада ко Дню Победы. В нем примут участие подразделения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные на Северном Кавказе.

Как сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе округа, общее число военных, которые пройдут парадом по Владикавказу, составит более тысячи человек. Кроме того, по площади в столице региона пройдет колонна из 30 единиц боевой техники 58-й общевойсковой армии. На параде будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, такие как бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, а также многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр».

Кроме того, к параду готовятся гаубицы «МСТА-Б», системы залпового огня «Торнадо-Г», возимые минометы 2б11, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе «Урала» и грузопассажирские автомобили повышенной проходимости «УАЗ-3151».

По информации штаба округа, в 2017 году впервые на площади во Владикавказе будет продемонстрирован комплекс связи «Редут-2УС», который позволяет оказывать полный спектр инфокоммуникационных услуг. В его функции входит также организация общей транспортной среды, интегрированной в единую систему управления в масштабе всех Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году во Владикавказе также проходил военный парад. В нем были задействованы более тысячи военнослужащих. Завершился праздничный день 9 мая традиционным салютом.

Напомним, в годы войны под Владикавказом проходили ожесточенные бои за подступы к Закавказью. На Эльхотовских воротах остались в земле тысячи защитников Отечества. Из самой республики ушли на фронт более 90 тысяч жителей, почти половина из них не вернулась домой. Героями Совествкого Союза стали 79 уроженцев Северной Осетии, еще 13 человек стали полными кавалерами Ордена содатской Славы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное