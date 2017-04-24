По главной площади с оркестром: в Северной Осетии состоится военный парад

Владикавказ, , 15:23 — REGNUM В столице Северной Осетии начались репетиции военного парада ко Дню Победы. В нем примут участие подразделения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные на Северном Кавказе.

Как сообщили24 апреля в пресс-службе округа, общее число военных, которые пройдут парадом по Владикавказу, составит более тысячи человек. Кроме того, по площади в столице региона пройдет колонна из 30 единиц боевой техники 58-й общевойсковой армии. На параде будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, такие как бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, а также многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр».

Кроме того, к параду готовятся гаубицы «МСТА-Б», системы залпового огня «Торнадо-Г», возимые минометы 2б11, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе «Урала» и грузопассажирские автомобили повышенной проходимости «УАЗ-3151».

По информации штаба округа, в 2017 году впервые на площади во Владикавказе будет продемонстрирован комплекс связи «Редут-2УС», который позволяет оказывать полный спектр инфокоммуникационных услуг. В его функции входит также организация общей транспортной среды, интегрированной в единую систему управления в масштабе всех Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году во Владикавказе также проходил военный парад. В нем были задействованы более тысячи военнослужащих. Завершился праздничный день 9 мая традиционным салютом.

Напомним, в годы войны под Владикавказом проходили ожесточенные бои за подступы к Закавказью. На Эльхотовских воротах остались в земле тысячи защитников Отечества. Из самой республики ушли на фронт более 90 тысяч жителей, почти половина из них не вернулась домой. Героями Совествкого Союза стали 79 уроженцев Северной Осетии, еще 13 человек стали полными кавалерами Ордена содатской Славы.