Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве

Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В российском законотворческом процессе все еще не изжита спешка, необоснованная штурмовщина и суета. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Петербурге заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

У органов народовластия в России был очень непростой путь становления и развития, отметил глава государства. Очень многое сделал для совершенствования законотворческого процесса и Совет законодателей РФ.

Однако, по словам президента, пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательных баз. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую всестороннюю проработку, недостаточно учитываются научные и экспертные оценки.

Путин подчеркнул, что все еще «не изжита спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета». «К сожалению, это отчасти только ваша вина, это вина и ваших коллег из исполнительных органов власти», — признал Владимир Путин, обращаясь к законодателям.

«Жизнь преподносит новые задачи, они возникают часто неожиданно и, конечно, законодательные органы и сами хотят побыстрее сформулировать правила поведения в той или иной ситуации, которая складывается в обществе, в регионе. Но и исполнительная власть часто подталкивает: быстрее, быстрее, быстрее. Мы вместе рассуждаем примитивным образом: чем быстрее принять законы, тем лучше, а уже потом мы что-то добавим, скорректируем. Эти корректировки продолжаются годами, это десятки и больше поправок. Отсюда немало и сбоев правоприменительной практики», — заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, востребованные обществом.

«Конечно, всем хочется выглядеть приличными, принимать решения, от которых манна небесная посыплется. Но она не посыплется. Этого чуда не произойдет. Решения должны быть выверенными, основанными на реальных потребностях», — добавил он.

По словам Владимира Путина, для успешного и эффективного законотворчества представителям органов власти необходимо как можно чаще встречаться с людьми, понимать их позицию.

Как сообщалось, основными темами заседания Совета законодателей станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях, а также основные направления совершенствования законодательства в сфере государственной региональной политики.

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