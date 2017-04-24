В Ярославле коммунисты готовят видеообращение к Владимиру Путину

Ярославль, , 15:13 — REGNUM Накануне визита в Ярославскую область президента страны Владимира Путина, ярославские коммунисты у памятника Ленину соберутся для записи видеообращения главе государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции КПРФ в облдуме Александр Воробьев.

Ярославские коммунисты около памятника Ленину на Красной площади собирают своих сторонников и всех желающих, чтобы записать видеообращение к президенту страны. Все требования должны быть написаны на плакатах, чтобы их удобнее было заснять на видео и сделать видеоролик.

«Мы понимаем, что не то что обычный человек, но и чиновники высокого уровня не смогут подойти к Владимиру Путину во время его визита в Ярославскую область и донести обращения граждан. А так мы сделаем видеоролик и разместим его в социальных сетях. И надеемся, что такой способ подачи привлечет внимание сотрудников Администрации Президента, и Владимир Путин увидит, какие настроение сейчас в народе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

На митинге ожидаются дальнобойщики, обманутые дольщики, пенсионеры, многодетные семьи. От ярославского отделения КПРФ готовится требование убрать из органов власти региона «варягов», которые заполонили, по мнению местных коммунистов, все органы власти.

Акцию назначили на день визита президента страны в область, но прошла информация, что Владимир Путин может приехать на несколько дней позже.

«Нам все равно, когда он приедет. Видео будет выложено в соцсети или в день его приезда или накануне и он все равно про него узнает», — сказал Александр Воробьев.