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МИД РФ: Вопрос, кто и как мог доставить химоружие в Идлиб, открыт

Политика

«Вопрос в том, кто и как доставил оружие к месту происшествия»

Москва, 24 апреля 2017, 14:56 — REGNUM  Химическое оружие могло быть применено на территории города Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия), но кем и кто его мог доставить туда — открытый вопрос, заявил 24 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Что применялось — наверное, вполне вероятно. Вопрос в том, кто и как доставил оружие к месту происшествия», — сказал он.

По словам Ульянова, до сих пор нет подтверждений, что Дамаск в 2013 году не полностью ликвидировал химическое оружие. «Ни одного доказательства того, что Сирия утаила хотя бы один килограмм оружия, нет», — сообщил он.

Напомним, об инциденте с поражением жителей Хан-Шейхуна отравляющими веществами СМИ сообщили 4 апреля. Как уточнялось, погибли 89 человек и пострадали не менее 557 человек.

После публикации в западных СМИ фотографий о «химической атаке» американский президент Дональд Трамп принял решение нанести ракетный удар по Сирии. 7 апреля ВМС США выпусти 59 крылатых ракет «Томагавк» на авиабазе «Шайрат» в Хомсе: в результате погибли люди, в том числе и мирные сирийцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о поддержке Вашингтоном действующего механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Читайте подробнее: Тиллерсон заявил о поддержке США действующего механизма расследований ОЗХО

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон готов вместе с США атаковать «запасы химоружия режима Асада»

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