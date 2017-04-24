Госдеп США просит Россию повлиять на ДНР и ЛНР и установить перемирие

Луганск, , 16:49 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) расследует подрыв автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на мине в ЛНР и классифицирует его «как террористический акт со стороны ЛНР». Об этом 24 апреля говорится в сообщении пресс-службы украинской прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что в результате инцидента погиб представитель медицинского персонала ОБСЕ гражданин США, ранение в виде контузии получила гражданка Германии. «В Управление службы безопасности Украины в Луганской области поступила оперативная информация, что на дороге сообщением с. Пришиб — с. Смелое Славяносербского района Луганской области (территория, временно неподконтрольна украинской власти) произошел подрыв автомобиля наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии. По указанному факту Управлением службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на личном контроле прокурора области.

В свою очередь и.о. официального представителя госдепартамента США Марк Тонер и Министерство иностранных дел Чешской Республики призвали противоборствующие стороны в Донбассе обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ.

В частности, в связи со смертью сотрудника миссии ОБСЕ на востоке Украины Марк Тонер призвал власти Российской Федерации «повлиять на ЛНР и ДНР, чтобы они сделали первый шаг в восстановлении мира в регионе».

«США вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, с тем, чтобы был сделан первый шаг на пути к миру на востоке Украины, а также обеспечить заметное, проверяемое и необратимое улучшение ситуации в области безопасности», — говорится в заявлении Тонера.

Он считает, что инцидент с патрулем ОБСЕ «свидетельствует о необходимости для всех сторон ‑ и особенно от поддерживаемых Россией сепаратистских сил — немедленного выполнения своих обязательств в рамках минских договоренностей».

Представитель госдепартамента призвал Россию обеспечить реальное прекращение огня и отвести тяжелые вооружения с линии фронта. «Это включает в себя реальное и устойчивое прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также отход от линии соприкосновения… Отважные наблюдатели СММ имеют полную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Мы решительно осуждаем все акты враждебности и запугивания в отношении сотрудников СММ. Они должны иметь безопасный, полный и беспрепятственный доступ по всей зоне конфликта», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Республики Чехия, чей гражданин также был ранен в результате подрыва патруля ОБСЕ, призвало ответственные стороны обеспечить безопасность наблюдателей. «МИД выражает глубокое сожаление относительно инцидента на Донбассе, во время которого автомобиль патруля специальной Мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину… Чешская Республика призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины», — говорится в материале.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Кремль окажет влияние на ДНР и ЛНР в вопросе выполнения Минских соглашений. При этом Лавров уточнил, что выполнение ЛНР и ДНР Минских соглашений будет «встречным», после выполнения Украиной своих обязательств. «Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства», — сказал Лавров.

Стоит отметить, что вчера ночью, 23 апреля, пресс-служба главы украинского государства проинформировала, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

При этом президент «предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН».

«Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в Нормандском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. Петр Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержке нашего государства на основе принципа «ничего об Украине без Украины». Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности», — информирует пресс-служба.

Глава украинского государства также призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава ДНР Александр Захарченко обвинил Украину в попытке втянуть в войну в Донбассе «третью силу» — миротворцев или международные полицейские силы.

Он считает, что Украина хочет ввести в Донбасс миротворцев, чтобы потом устраивать против них теракты и провокации. «Втягивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня. С самого начала в замысле Киева был вариант терактов по отношению к иностранцам на нашей территории или в зоне линии разграничения», — рассказал Захарченко.

Напомним, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб (под контролем ЛНР) на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ (гражданин США) погиб, граждане Чехии и Германии получили ранения. Сегодня представители ЛНР передали Украине тело погибшего американца.

В тот же день Министерство госбезопасности ЛНР обвинило в трагическом инциденте украинскую ДРГ. «По официальной версии МГБ ЛНР, действовала подготовленная украинская ДРГ. Ранее в министерстве госбезопасности неоднократно заявляли о возможных диверсионно-террористических актах. По данным ведомства, 10 апреля в район населённого пункта Авдеевка в зону ответственности 93 отдельной механизированной бригады ВСУ зашла ДРГ с целью совершения диверсионной деятельности», — отметили в МГБ.