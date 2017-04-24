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Финляндия — следующий кандидат на выход из ЕС?

Политика

Инициативу о проведении референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза подписали 34 тысячи человек

Евросоюз и его проблемы
moritz320
Евросоюз и его проблемы

Хельсинки, 24 апреля 2017, 15:50 — REGNUM  Финляндия может покинуть еврозону в ближайшие десятилетия. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Истинных финнов» и один из претендентов на пост лидера партии Сампо Терхо, сообщает финский национальный вещатель YLE.

Как отметил Терхо, возвращение национальной валюты улучшило бы ситуацию в экономике страны. При этом он подчеркнул, что вопрос выхода Финляндии из еврозоны и Европейского союза не является актуальным для правительства. Политик также заявил о том, что готов внести пункт о проведении референдума по поводу членства страны в ЕС в программу партии евроскептиков «Истинные финны» на следующих парламентских выборах, если этого захотят члены партии.

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Отметим, что после того, как в июне 2016 года Великобритания объявила о своём возможном выходе из Евросоюза, в Финляндии также заговорили о Fixit. Петицию с требованием провести референдум о членстве страны в Евросоюзе подписали 34 тыс. человек.

Напомним, в 2015 году финны стали собирать подписи под инициативой о выходе страны из еврозоны. Экс-министр иностранных дел Финляндии, депутат Европарламента от «Партии Центра» Пааво Вяюрюнен предложил устроить референдум и проголосовать за возвращение старой валюты — финской марки. По мнению Вяюрюнена, присоединение Финляндии к зоне евро «было ошибкой, которую необходимо исправить». Он заявлял о том, что стране следует отказаться от евро, чтобы добиться роста экономики. Инициатива собрала необходимые для рассмотрения в парламенте 50 тыс. подписей, однако финские власти сочли её плохо подготовленной и отклонили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последнему исследованию, проведённому по заказу Консультативного комитета по оборонительной информации MTS, около 50% финнов заявляют о снижении доверия к ЕС.

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