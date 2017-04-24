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Законопроект о наказание по УК за незаконное обогащение внесен в Госдуму

Политика

Новая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности чиновника и от объема незаконного обогащения

Москва, 24 апреля 2017, 14:39 — REGNUM  Пакет законопроектов, направленных на создание дополнительных механизмов борьбы с коррупцией, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

В первую очередь предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, предусмотренного статьей 20 Конвенции ООН против коррупции («незаконное обогащение»), а также включение в Уголовный кодекс РФ нового состава преступления — «Незаконное обогащение», определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица.

Новая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности лица и от объема незаконного обогащения. В частности, общая часть преступления карается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной второй суммы незаконного обогащения. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления — штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее двух третьих суммы незаконного обогащения. Такие же деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

Совершенные же в особо крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

При этом под активами в настоящей статье понимаются объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, а также обязательства имущественного характера такого лица.

Значительным признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более 5 млн рублей. Незаконным обогащением в крупном размере признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более 10 млн рублей, незаконным обогащением, а в особо крупном размере — более 20 млн рублей.

Одновременно законопроектом предусматривается обязанность для должностных лиц по предоставлению сведений представителю нанимателя (работодателю) о доходах и расходах своих совершеннолетних детей. Кроме того, устанавливаются конкретные виды имущества, в отношении которых необходимо представлять соответствующие сведения. Такими видами имущества, в частности, являются: объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные объекты недвижимости), транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), денежные средства (в наличной и безналичной форме), иностранная валюта, а также иное имущество, стоимость которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Также поправками вводится обязанность в отношении бывших должностных лиц по предоставлению в отношении бывшего представителя нанимателя сведений о своих доходах и расходах в течение последующих трех лет после увольнения с должности.

Закрепляется право Генпрокурора и подчиненных ему прокуроров инициировать проверку сведений о доходах и расходах должностных лиц.

Инициатива предусматривает запрет для должностных лиц на осуществление на постоянной и безвозмездной основе фактического пользования (в отсутствие договора или иного правового основания) земельными участками, другими объектами недвижимости, транспортными средствами, иным имуществом, стоимость которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда, принадлежащим другим физическим или юридическим лицам.

Читайте ранее в этом сюжете: За незаконное обогащение предлагается наказывать на срок до семи лет

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