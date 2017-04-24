В Финляндии обсуждают, что делать с принявшими христианство беженцами

Хельсинки, , 16:16 — REGNUM Власти Финляндии намерены депортировать на родину даже обратившихся в христианство просителей убежища. Об этом сообщает финский национальный вещатель YLE со ссылкой председателя комиссии по иностранным делам парламента страны Матти Ванханена.

Ванханен прокомментировал высказывания бывшего президента Финляндии Тарьи Халонен, которая призвала остановить принудительную депортацию просителей убежища. По её словам, принявших христианство беженцев нельзя насильно возвращать на родину, так как отказ от ислама может угрожать жизни этих людей. Матти Ванханен, в свою очередь, выступил против введения новых критериев для предоставления убежища: «Я очень осторожен в вопросе изменения действующих правил. Не стоит создавать новых привлекательных факторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решения миграционных властей Финляндии всё чаще отправляются на пересмотр в связи с тем, что просители убежища предоставляют новые доказательства своего права оставаться в стране. Причиной пересмотра отказа в предоставлении убежища чаще всего становится то, что беженец обратился в христианство. На данный момент рассмотрения административных судов страны ожидают свыше 8 тысяч апелляционных жалоб. «Иногда они (беженцы — прим. ИА REGNUM ) приносят доказательства того, что их крестили, или что они активно участвовали в деятельности прихода», — рассказал директор отдела по вопросам просителей убежища финской Иммиграционной службы Тирса Форсселл.

Напомним, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыли свыше 38 тысяч беженцев. В 2016 году миграционная служба Финляндии Migri рассмотрела в общей сложности 28 тыс. заявлений о предоставлении убежища, из них 51% получили отказ. В 2016 году на родину были депортированы 6,7 тыс. человек, что вдвое превышает показатель 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия: получившие отказ в убежище мигранты работают нелегально как рабы