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Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии

Политика

«Военная полиция никогда не входила в состав МВД и не входит в структуру Росгвардии»

Москва, 24 апреля 2017, 14:25 — REGNUM  Информация о том, что бойцы Росгвардии якобы принимают участия в военных действиях на территории Сирии, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства, которое стало ответом на слова главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

«Военная полиция никогда не входила в состав МВД и не входит в структуру Росгвардии, — говорится в сообщении. — Военная полиция является составляющей Минобороны РФ. Соответственно, ни о каком участии Росгвардии в боевых действиях на территории Сирии речи быть не может».

Ранее журналист Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что бойцы Росгвардии якобы воюют на территории Сирии.

«Мы ввели туда Росгвардию, потому что военная полиция, она теперь находится под командованием Виктора Золотова, она выведена из МВД и находится…, — сказал Венедиктов. — Росгвардия там воюет».

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