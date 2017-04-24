Стас Костюшкин поможет исправить в Ярославле ситуацию с дорогами

Ярославль, , 14:10 — REGNUM Пресс-секретарь Стаса Костюшкина Алексей Елфимов подтвердил ИА REGNUM информацию о планах певца избираться в муниципалитет. Как сообщало ранее ИА REGNUM, возможность выдвижения популярного исполнителя обсуждает ярославская «Единая Россия». Стас Костюшкин дружит с мэром города Владимиром Слепцовым и в последнее время нередко бывает в Ярославле. Например, в ходе общегородского субботника он посадил деревья в одном из ярославских дворов.

«Это пока на стадии обсуждения. Если вы смотрите его ленту в Instagram, подписчики частенько спрашивают его, так как они знают, что Стас дружен с Владимиром Витальевичем: «А когда у нас будут дороги?» И вот он экстренно может задать этот вопрос мэру. И выяснить разные другие вопросы», — пояснил пресс-секретарь Алексей Елфимов.

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