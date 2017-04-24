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Ярославские единороссы одобрили отставку главы комитета по законодательству

Политика

Вопрос об отставке Андрея Крутикова включен в повестку дня профильного комитета

Ярославская облдума
Ярославская облдума

Ярославль, 24 апреля 2017, 14:00 — REGNUM  Комитет по депутатской деятельности, этике и регламенту Ярославской областной думы в 14:30 рассмотрит вопрос об отставке Андрея Крутикова с поста главы комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в думе.

«Фракция «Единой России» поддержала отставку Андрея Крутикова. В 14:30 этот вопрос рассмотрит комитет по регламенту», — пояснил источник.

В случае одобрения отставки Крутикова членами комитета этот вопрос будет вынесен в повестку дня очередного заседания облдумы, которое состоится 25 апреля.

Собеседник агентства уточнил, что «решение об исключении автоматически подразумевает инициативу о снятии с должностей полученный по предложению фракции». Напомним, что в начале апреля фракция «Единой России» исключила Андрея Крутикова из своего состава.

Причиной для изгнания Крутикова послужила его негативная реакция на поправки в областной избирательное законодательство, подготовленные избирательной комиссией по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские единороссы решат судьбу главы законодательного комитета думы

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