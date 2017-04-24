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В Колумбии пятеро иностранцев освобождены из лагеря FARC-EP

Политика

Один из туристов рассказал, что вооруженные люди представились членами FARC-EP и хорошо обращались с задержанными

Богота, 24 апреля 2017, 13:57 — REGNUM  В лесах на юго-востоке Колумбии полиция обнаружила «целыми и невредимыми» пятерых пропавших иностранцев, которые, по рассказу одного из них, ранее были задержаны членами леворадикальной повстанческой группировки Революционный вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), сообщает интернет-портал TERRA.

«Иностранные туристы, трое американцев, один француз и один испанец, пропали без вести, когда практиковали экстремальные виды спорта на реке Хирихиримо, притоке реки Апапорис, недалеко от города Пакоа», — ранее заявляли представители полиции.

Гражданин Франции Жюль Домин подтвердил, что его, троих американцев и одного испанца, занимавшихся экстремальными видами спорта в колумбийском департаменте Ваупес, граничащем с Бразилией, задержали вооруженные люди и оставили несколько дней в лагере в джунглях до установления их личностей.

«Когда мы встретились с этими людьми, у них было оружие, однако они позволяли нам свободно передвигаться в первые два дня, потом они пригласили нас провести три дня в своем лагере, пока они устанавливают наши личности», — сообщил француз каналу RCN и добавил, что вооруженные люди представились членами FARC-EP.

Француз также рассказал, что их задержала «маленькая» слабо вооруженная разведгруппа, и что с ними обращались хорошо.

«В конце концов, когда нам разрешили идти, нас попросили только оставить все электронные устройства, потому что по ним их могли выследить», — рассказал Домин.

Повстанцы отправили туристов в район, известный как Буэнос-Айрес, населенный коренными жителями, где их обнаружили сотрудники полиции и армии. Далее они были перевезены в Боготу для проведения медицинского осмотра.

Власти не подтверждают и не опровергают представленную французским гражданином версию похищения туристов членами группировки FARC-EP, которая в настоящее время проходит процесс демобилизации и разоружения по договору с колумбийским правительством, подписанным в ноябре 2016 года.

Напомним, что после подписания соглашения, некоторые вооруженные группы, отколовшиеся от FARC-EP, в основном на юге страны объявили о своем намерении не присоединяться к мирному соглашению и продолжать вооруженную борьбу в качестве повстанцев.

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