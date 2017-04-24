Понедельник, 24 Апреля 2017 года
15:25:22 МСК

Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию

Политика

Аграмунт: «Эта поездка была ошибкой»

Разрушения в Сирии
Freedom House
Разрушения в Сирии

Страсбург, Франция, 24 апреля 2017, 13:55 — REGNUM  Поездка в Сирию, которую совершил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, была ошибкой, заявил европейский политик на открытии весенней сессии ПАСЕ.

«Позвольте мне заявить следующее: эта поездка была ошибкой, я это признаю, учитывая последствия», — заявил он.

Аграмунт пояснил, что он, отправляясь в Сирию, не принял во внимание всех возможных последствий своего поступка — прежде всего, реакцию на этот шаг со стороны ПАСЕ. В Ассамблее было высказано беспокойство в связи с этим его шагом.

«Должен заявить, что я признаю обоснованными эти выступления поскольку этот визит, форма в которой он проходил, в том духе, в котором его изображали СМИ, поставила перед нашей организации сложные вопросы», — сказал он.

Напомним, визит Аграмунта в Сирию состоялся в марте 2017 года. Глава ПАСЕ прибыл в эту страну в составе делегации, возглавляемой вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым.

В рамках мероприятия прошел ряд встреч, в том числе и с президентом Сирии Башаром Асадом.

После этого визита ряд членов ПАСЕ (от Украины, Дании, Польши, Австрии) опубликовали заявление с критикой Аграмунта. В обращении говорилось, что эти члены ПАСЕ «полностью отделяют себя от вышеупомянутого визита в Сирию и призывают Парламентскую ассамблею публично и однозначно известить общественность о том, что этот визит не был санкционирован Парламентской Ассамблеей».

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт впервые посетил Дамаск

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное