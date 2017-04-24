Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
Аграмунт: «Эта поездка была ошибкой»
Страсбург, Франция, 24 апреля 2017, 13:55 — REGNUM Поездка в Сирию, которую совершил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, была ошибкой, заявил европейский политик на открытии весенней сессии ПАСЕ.
«Позвольте мне заявить следующее: эта поездка была ошибкой, я это признаю, учитывая последствия», — заявил он.
Аграмунт пояснил, что он, отправляясь в Сирию, не принял во внимание всех возможных последствий своего поступка — прежде всего, реакцию на этот шаг со стороны ПАСЕ. В Ассамблее было высказано беспокойство в связи с этим его шагом.
«Должен заявить, что я признаю обоснованными эти выступления поскольку этот визит, форма в которой он проходил, в том духе, в котором его изображали СМИ, поставила перед нашей организации сложные вопросы», — сказал он.
Напомним, визит Аграмунта в Сирию состоялся в марте 2017 года. Глава ПАСЕ прибыл в эту страну в составе делегации, возглавляемой вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым.
В рамках мероприятия прошел ряд встреч, в том числе и с президентом Сирии Башаром Асадом.
После этого визита ряд членов ПАСЕ (от Украины, Дании, Польши, Австрии) опубликовали заявление с критикой Аграмунта. В обращении говорилось, что эти члены ПАСЕ «полностью отделяют себя от вышеупомянутого визита в Сирию и призывают Парламентскую ассамблею публично и однозначно известить общественность о том, что этот визит не был санкционирован Парламентской Ассамблеей».
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