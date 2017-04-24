В Калининград приехало больше мигрантов из Германии, чем из Прибалтики

Калининград, , 13:59 — REGNUM Лидерами международной миграции в Калининградскую область стали граждане Казахстана. На втором месте следуют граждане Узбекистана, третью строчку делят граждане двух постсоветских республик — Киргизии и Украины. Такие данные приведены в отчёте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области по итогам первых двух месяцев 2017 года.

По данным ведомства, в Калининградскую область январе-феврале 2017 года прибыло 547 граждан Казахстана, 205 граждан Узбекистана, 133 гражданина Киргизии и 130 украинцев.

Если сравнивать миграцию с аналогичным периодом 2016 года, то тогда в Калининград прибыло 234 гражданина Украины, что является вторым показателем по численности после традиционного «казахского» показателя (461 граждан РК в январе-феврале 2016 года).

Интересно, что число прибывших в Калининград граждан Белоруссии и Литвы совпадает — 25 человек, что ниже, чем, например, число мигрантов из Германии (36 человек). На днях президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс, будучи с рабочим визитом в Калининграде, так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM миграционные процессы из Германии в Россию:

«Сейчас действительно есть определённая часть семей, которая в 90-е годы переехала из Советского Союза в ФРГ, а сейчас возвращается в Российскую Федерацию, в том числе какое-то количество переезжает в Калининград. Плохо или это хорошо, я не готов комментировать, но такие факты есть. Иногда в прессе появляется информация, что до 500 тысяч человек собираются из Германии переехать в Россию. Но надо быть реалистами».

Показатели по другим республикам бывшего ССР выглядят следующим образом: Армения — 72 человека; Таджикистан — 36; Азербайджан — 34; Молдавия — 22; Латвия — 9; Туркмения — 6; Грузия — 3; Эстония — 0.

Из соседней с Калининградской области Польши в I квартале 2017 года не переехало ни одного гражданина. Более того один поляк, ранее проживающий в регионе, покинул российский эксклав.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что всего в I квартале 2017 года в Калининградскую область прибыл 1301 иностранный гражданин, а убыло 574 человека. На конец марта 2017 года 5317 человек в Калининградской области имеет статус безработного.