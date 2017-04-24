СБУ после подрыва автомобиля ОБСЕ завела дело по статье «теракт»

Киев, , 13:36 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) начала расследование уголовного дела, возбужденного по факту подрыва в Луганской Народной Республике автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье «Террористический акт, повлекший гибель человека». Санкции по этой статье предусматривают от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ход расследования дела находится на контроле областного прокурора, уточнили в СБУ.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ приостановила работу на Донбассе. По данным источников Луганского инфоцентра, сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ никуда не выезжали 24 апреля.

Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего не исключил, что к подрыву машины ОБСЕ причастна украинская сторона, поскольку она получает максимум выгоды от затягивания решения вопросов безопасности и от максимального обострения ситуации в Донбассе.

Напомним, автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе 23 апреля в районе н.п. Пришиб Славяносербского района ЛНР. В результате подрыва погиб один человек (гражданин США), трое получили ранения (граждане Германии и Чехии).

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