Лев Евгеньев, , 00:14 — REGNUM

26−27 апреля исполняется десять лет насильственному демонтажу мемориального комплекса Воину-освободителю («Бронзовый солдат») и братского захоронения бойцов Красной Армии в центре Таллина. Решение, принятое праволиберальным и националистическим правительством вопреки массовым протестам внутри самой страны и призывам из России, стало краеугольным камнем всей последующей внутренней и внешней политики в Эстонии. Хочет Таллин или нет, но эхо «бронзового апреля» звучит в большинстве принимаемых им решений и сделанных заявлений.

Бывший в 2007 году премьер-министр и лидер Реформистской партии Андрус Ансип утверждает, что не жалеет о принятом в тот период решении, как и о методах по его осуществлению. Нисколько не жалеют о своих действиях бывшие и нынешние главы правоохранительных органов, Полиции безопасности, министерства юстиции и других силовых структур страны. Большинство эстонской политической элиты до сих пор считает, что поступило исключительно правильно и в качестве оправдания своих действий использует два мифологизированных утверждения — «об угрозе национальной безопасности со стороны России» и «памятнике — символе оккупации в центре столицы, провоцировавшем беспорядки».

Разбить подобные аргументы очень легко, если вспомнить, что все действия России в отношении «демонтажеров Бронзового солдата» носили ответный характер и принимались исключительно после недружественных шагов эстонского правительства или парламента в свой адрес. Никогда ни Кремль, ни Государственная Дума не действовали на опережение событий вокруг «Бронзового солдата», а МИД России и официальные лица раз за разом беззубо взывали к «благоразумию эстонских властей» вплоть до самого демонтажа. Даже после «бронзовых ночей» срочно приехавшая в Таллин делегация Госдумы России всеми своими заявлениями пыталась снизить градус напряженности внутри эстонского общества и призывала к диалогу. Что уж говорить о том, что требования российской общественности к Госдуме принять «закон Дмитрия Ганина» (убитого в ходе массовых беспорядков в Таллине жителя Эстонии и гражданина России) в отношении самых оголтелых политиков-русофобов Прибалтики оказались не услышанными.

Как следствие, не приняв «закон Дмитрия Ганина» и не продемонстрировав твердой решимости, Россия получила через пару лет «закон Магнитского» в собственный адрес, а еще через пару лет и полный пакет санкций, которые так активно лоббировала, в том числе, и Эстония.

Также стоит напомнить, что, вопреки утверждениям демонтажеров, сам памятник «Бронзовый солдат» в начале 2000-х годов утратил свой первоначальный статус и символ «советского»: в 1994—1995 годах были демонтированы Вечный огонь и памятные бронзовые таблички как с именами захороненных красноармейцев, так и напоминанием об освобождении Таллина и Эстонии от немецко-фашистских войск. Весь комплекс был назван мемориалом в честь «павших во Второй мировой войне», о чем и свидетельствуют медные таблички на русском и эстонском языке, сохранившиеся на памятнике до сих пор. Таким образом, все заявления о «памятнике оккупации» потеряли свою актуальность. Вплоть до бронзовых событий 2007 года у памятника собиралось не так уж и много народу, пик активности приходился на 9 мая и 22 сентября (освобождение Таллина от гитлеровских войск).

Лишь появление 9 мая 2006 года на праздничных мероприятиях провокаторов-националистов в сопровождении телекамер ведущих телеканалов Эстонии внезапно перевело ситуацию из спокойной в горячую фазу. Вместо наказания провокатора и призывов к гражданскому миру, правительство стало активно использовать тему «Бронзового солдата» как эмоциональную кнопку для старта националистических страстей. И уже через пару недель после инцидента 9 мая националисты накинули на шею «Бронзовому солдату» веревку и залили его краской, что и породило в ответ общественное движение в защиту памятника «Ночной дозор». Правительство и эстонские СМИ сделали все для демонизации защитников памятника, а в свете парламентских выборов марта 2007 года правые и националистические партии использовали «эффект «Бронзового солдата» по максимуму. Можно сказать, что вот тогда то они впервые и «снесли» солдата, а в апреле это случилось де факто.

Как следствие «бронзовых ночей» 2007 года, Россия ограничила транзит и заморозила межпарламентские связи, но Таллину от таких действий в целом не было «ни холодно, ни жарко»: доля транзита в экономике Эстонии последовательно снижается все последние годы сама собой под воздействием низких цен на нефтепродукты, появления новых российских портов и активного включения страны в общеевропейскую экономическую и финансовую интеграцию. А поездки в Москву эстонских политиков уже давно находятся на карандаше как спецслужб, так и местных СМИ, признанных аналитиками одними из самых антироссийских иноязычных масс-медиа на постсоветском пространстве. Так что «чем меньше поездок на восток, тем спокойнее». Именно с этой позицией связано и знаменитое утверждение тогдашнего президента Эстонии, бывшего пропагандиста эстонской редакции «Радио Свобода» и гражданина США Тоомаса Хенрика Ильвеса о том, что за рекой Нарвой «заканчивается Европа». Эстония всеми своими делегатами и политиками на западных и европейских форумах продвигает идею полной и безусловной изоляции России в международных делах, и стоит признать — безнаказанность подобных действий и криков еще больше вдохновляет Таллин. Так что Москве не стоит ждать снижения антироссийского накала с этого направления.

Перенос памятника и братской могилы красноармейцев из центра столицы на Военное кладбище, осуществленный принудительным и силовым образом накануне 9 мая, носил устрашающий демонстрационный характер для внутреннего пользования.

Насильственный демонтаж памятника и вскрытие братской могилы по сути сделали невозможными все дальнейшие шаги по сближению двух общин страны и развязали представителям титульной нации руки для репрессий в отношение крупнейшего нацменьшинства. Массовый протест русского населения стал удобным поводом для сведения счетов с гражданскими активистами. Только за три «бронзовые ночи» было задержано более 1200 человек — невероятные цифры за всю историю Эстонской Республики. В «бронзовые ночи» появился и первый «самый юный политический узник» Евросоюза — 18-летний таллинский школьник Марк Сирык — член «Ночного дозора», который был задержан Полицией безопасности во время сдачи выпускного экзамена, хотя вообще не участвовал в массовых уличных событиях.

Сегодня можно констатировать: весь пророссийский актив Эстонии оказался прорежен, репрессирован и запуган. Многие, самые принципиальные стали политическими эмигрантами собственной страны: так, трое из прошедшей эстонский суд «бронзовой четверки» Дмитрий Линтер, Марк Сирык, Максим Рева теперь живут в России. Оставшиеся в Эстонии бывшие активисты «Ночного дозора» получили «черные метки», потеряв работу и прежние доходы, и теперь не играют никакой заметной политической роли в жизни даже собственной общины. В знак протеста против новой редакционной политики свои посты покинули сразу три главреда русских СМИ, еще два популярных издания были репрессированы и по сути разорены целенаправленными действиями спецслужб. С тех пор русские СМИ Эстонии говорят о чем угодно, только не о сути гражданского конфликта в стране.

Еще более характерным ответом на репрессии стало резкое снижение числа соискателей эстонского гражданства и такое же резкое увеличение претендующих на российские паспорта. Многие коренные эстоноземельцы после «бронзового апреля» эмигрировали кто в Европу, кто в Россию. Еще больше ушло во внутреннюю эмиграцию. Это серьезно повлияло на самосознание русской общины — теперь найти среди нового поколения и молодежи тех, кто готов занять активную гражданскую позиции, крайне сложно. Опыт «бронзовых ночей» говорит им лучше всяких слов, что лучше не высовываться и хранить молчание.

И хотя раскол внутри эстонского общества, вызванный «бронзовыми ночами», постепенно утрачивает свою первоначальную остроту, лозунг «не забудем, не простим» регулярно появляется в разговорах людей на очередную годовщину апрельских событий как напоминание о невозможности войти дважды в одну и ту же воду и повернуть события вспять.

Сегодня, спустя 10 лет, можно констатировать: антироссийские и русофобские элиты Эстонии блестяще поставили шах и мат как самой русской общине Прибалтики, так и элитам России, не сумевшим достойно и адекватно ответить на оскорбительные действия Таллина. Проглотив «бронзовую пилюлю», Россия затем также беспомощно реагировала на прибалтийскую истерику вокруг Пятидневной войны против Грузии в 2008 году, на одностороннее внесение Таллином в пограничный договор упоминания о владении Эстонией Псковской областью и Ивангородом, а также на все инициативы и поддержку Эстонией и соседками по Прибалтике антироссийских заявлений и решений в европейских структурах и в НАТО — от принятия списков «закона Магнитского», введения санкций против России, исключения России из ПАСЕ и оккупации Эстонии подразделениями американских войск и союзников по НАТО.

Понятно, что Эстония также старается играть не последнюю роль в поддержке всех антироссийских правительств на территории бывшего СССР, в первую очередь, на Украине. О том, что Эстония до сих пор отказывает в приезде в Прибалтику видным российским ученым, общественным деятелям и журналистам — счет идет на сотни, даже не стоит и говорить: Таллин в лицо смеется Москве, когда та просит соблюдать права человека или принципы свободы слова.

Очевидно, что на своих северо-западных границах Россия спустя 10 лет после «бронзового апреля» имеет исключительно враждебное и недружественное государство, делающее все, чтобы усугубить возможные негативные последствия для российской политики и экономики от принимаемых Западом решений. При этом Эстония и не скрывает, что используется западными державами в качестве той самой Моськи, что лает на слона и которая будет этот делать всегда и везде. Днем и ночью. До тех пор, пока либо России не станет, либо самой моськи.