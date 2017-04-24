В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
Круглый стол проходит по адресу: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж
Москва, 24 апреля 2017, 13:31 — REGNUM Круглый стол на тему «Русские Курилы и Япония», посвященный визиту в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, начался в ИА REGNUM 24 апреля.
В ходе мероприятия с краткими сообщениями выступили:
Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, академик МАНЭБ — «Рыболовные отношения с Японией в контексте переговоров о заключении мирного договора»;
Зимонин Вячеслав Петрович, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН — «Причины повышения уровня обороноспособности Курильских островов»;
Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН — «Ожидания и результаты декабрьского визита президента РФ В. В. Путина в Японию»;
Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор — «Российско-японский мирный договор — необходимость или анахронизм?»
Напомним, визит Абэ в Россию запланирован на 27−28 апреля. Москва и Токио могут заключить соглашения о реализации около 20 совместных проектов в ходе предстоящей встречи.
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