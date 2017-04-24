Понедельник, 24 Апреля 2017 года
13:54:50 МСК

Уволен главный дорожник Воронежской области

Политика

Новый руководитель дорожного департамента пока не назван

Воронеж, 24 апреля 2017, 13:27 — REGNUM  Александр Дементьев освобожден от ﻿ должности руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области с 28 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Указ об освобождении Дементьева от должности подписал глава региона Алексей Гордеев. В пресс-службе подчеркнули, что увольнение Дементьева произошло по его собственной инициативе, причины не называются.

Кто займет пост руководителя департамента, пока не известно. По данным пресс-службы губернатора, кандидат будет выбран из числа «специалистов, в настоящее время работающих в сфере дорожного хозяйства региона».

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области был создан 21 января 2014 года после реорганизации управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области (решение было принято после того, как руководитель управления Александр Трубников был пойман на крупной взятке).

Александр Дементьев руководил департаментом транспорта и автодорог региона с марта 2014 года — сначала с приставкой «и.о.», затем уже без нее. Его кандидатура была выбрана по результатам конкурса.

Читайте по теме: Должность главного дорожника Воронежской области занял выходец из «Газпрома»

Добавим, что в середине апреля Александр Дементьев докладывал главе региона Алексею Гордееву о ситуации в отрасли. Губернатор, в частности, заявил, что он не удовлетворен организацией дорожных работ на улицах города Воронежа. Губернатор обратил внимание, что дорожники проводят ремонт без учета часа-пик, результатом становятся многокилометровые пробки (как, например, на трассе «Дон» в районе ТРК «Град»). Глава региона назвал недопустимой ситуацию на ул. Димитрова в Воронеже, когда неубранная вовремя дорожная техника стала причиной образования многокилометровой пробки.

На встрече губернатор поручил департаменту транспорта и автомобильных дорог области тщательно следить за временем, в которое проводятся ремонтные работы на основных магистралях города, — они должны начинаться после 22 часов вечера и заканчиваться строго к 6 часам утра. Кроме того, Алексей Гордеев поручил усилить контроль за качеством выполнения ремонтных работ, чтобы в течение последующих пяти лет за сданные объекты несли ответственность подрядные организации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Циклон накрыл Северный Кавказ: без света остаются тысячи жителей
МахачкалаРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.04.17
Ураганный ветер в Сочи: поваленные деревья и 2,5 тыс. человек без света
КраснодарРоссия Ураганы, шторма, бури Общество
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
ещё главное