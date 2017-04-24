Уволен главный дорожник Воронежской области

Воронеж, , 13:27 — REGNUM Александр Дементьев освобожден от ﻿ должности руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области с 28 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Указ об освобождении Дементьева от должности подписал глава региона Алексей Гордеев. В пресс-службе подчеркнули, что увольнение Дементьева произошло по его собственной инициативе, причины не называются.

Кто займет пост руководителя департамента, пока не известно. По данным пресс-службы губернатора, кандидат будет выбран из числа «специалистов, в настоящее время работающих в сфере дорожного хозяйства региона».

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области был создан 21 января 2014 года после реорганизации управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области (решение было принято после того, как руководитель управления Александр Трубников был пойман на крупной взятке).

Александр Дементьев руководил департаментом транспорта и автодорог региона с марта 2014 года — сначала с приставкой «и.о.», затем уже без нее. Его кандидатура была выбрана по результатам конкурса.

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Добавим, что в середине апреля Александр Дементьев докладывал главе региона Алексею Гордееву о ситуации в отрасли. Губернатор, в частности, заявил, что он не удовлетворен организацией дорожных работ на улицах города Воронежа. Губернатор обратил внимание, что дорожники проводят ремонт без учета часа-пик, результатом становятся многокилометровые пробки (как, например, на трассе «Дон» в районе ТРК «Град»). Глава региона назвал недопустимой ситуацию на ул. Димитрова в Воронеже, когда неубранная вовремя дорожная техника стала причиной образования многокилометровой пробки.

На встрече губернатор поручил департаменту транспорта и автомобильных дорог области тщательно следить за временем, в которое проводятся ремонтные работы на основных магистралях города, — они должны начинаться после 22 часов вечера и заканчиваться строго к 6 часам утра. Кроме того, Алексей Гордеев поручил усилить контроль за качеством выполнения ремонтных работ, чтобы в течение последующих пяти лет за сданные объекты несли ответственность подрядные организации.