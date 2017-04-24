Оппозиция подала заявку на акцию в Москве 6 мая

Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве группа оппозиционеров подала властям города заявку на проведение 6 мая 2017 года шествия и митинга на Болотной площади. Об этом в своем Facebook сообщил один из организаторов — Александр Рыклин.

Организаторы заявили шествие по Большой Якиманке от Октябрьской до Болотной площади на 10 тыс. участников.

Среди заявителей — директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков и сопредседатель московского отделения ПАРНАС Михаил Шнейдер.

Также заявку подписали правозащитник Сергей Шаров-Делоне, член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис и президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

Как сообщало ИА REGNUM, после беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года было возбуждено уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Насилие в отношении представителей власти».

Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года были согласованы, но в итоге произошли столкновения с представителями правоохранительных органов. Несколько десятков человек пострадали. Задержаны порядка 400 человек.

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