Латвийская армия увеличит численность за счет добровольцев

Рига, , 13:43 — REGNUM 25 апреля правительство Латвии рассмотрит поправки к закону о военной службе, согласно которым каждый гражданин Латвии, не желающий вступать в Земессардзе (ополчение), сможет пройти курс военной подготовки и стать солдатом запаса, сообщает LETA. В настоящее время в запасе Национальных вооруженных сил (НВС) числится 7000 солдат. Министерство обороны до 2018 года поставило задачу обучить 3000 солдат запаса.

Поправки предусматривают, что гражданин Латвии, достигший 18 лет, но не достигший возраста выхода в запас, в удобное для себя время, например, во время отпуска, сможет подать заявку на службу в запасе НВС и пройти курс обучения. После успешного окончания этого курса он будет зачислен в запас НВС в статусе солдата запаса с соответствующей должностью.

Также поправки предусматривают, что яунсарги (молодежная военизированная организация), достигшие 18 лет, будут зачисляться в резерв НВС в звании солдата. Для этого им нужно добровольно пройти обучение, успешно сдать экзамен по программе специального курса яунсаргов и принести присягу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 139 латвийских резервистов, которым были разосланы повестки, на военные учения, проходящие с 15 по 21 августа 2016 года, прибыли всего 33 солдата. В свою очередь, в 2015 году, военные учения латвийских резервистов проводились с 19 октября по 1 ноября — призвано на сборы было около 300 человек, но о получении повестки отчитались 143 человека, а явились по призыву всего 59 резервистов.

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